Il presidente Usa ha avvertito le Guardie rivoluzionarie: «Deponete le armi o affronterete morte certa». Ha mandato poi un messaggio anche alla popolazione: «Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni»

Con un video pubblicato sul suo social Truth, il presidente Usa Donald Trump ha parlato dell’attacco congiunto con Israele contro Teheran: «Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano».

«L’Iran non avrà il nucleare»

Il messaggio di Trump è rivolto innanzitutto a Teheran: «Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l’Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle Forze armate americane». Non escludendo vittime, il presidente Usa ha comunque garantito di aver preso ogni misura possibili per minimizzare i rischi per i soldati americani impegnati nelle operazioni che ha chiamato una «nobile missione».

Poi ancora: «Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l’immunità totale o affronterete una morte certa».

L’appello alla popolazione

Nel suo video, Trump ha cercato di parlare direttamente con la popolazione iraniana, «il grande e orgoglioso popolo iraniano». «L’ora della liberà è vicino. State al riparo, non lasciate le vostre abitazioni, è molto pericoloso là fuori. Ci sono bombe che cadono ovunque». Un messaggio quasi rassicurante, se non fosse stato seguito da un invito aperto alla rivolta, con l’esortazione a «prendere il controllo del proprio governo» alla fine dell’azione militare.

«Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni. Per molti anni avete chiesto aiuto all’America, ma non l’avete ottenuto. Nessun presidente era disposto a afre quello che sono disposto a fare io stasera. Ora avete un presidente che vi dà ciò che volete, quindi vediamo come rispondete», ha aggiunto il presidente statunitense.

