Donald Trump ha dato ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il medio oriente alla più grande portaerei del mondo. L’indiscrezione è dei media americani, che citano una fonte a conoscenza dei piani del presidente americano, che sta valutando l'opportunità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran. Mercoledì scorso Trump ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu

Youssef Hassan Holgado

La spostamento della Uss Gerald R. Ford porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull'Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. La Uss Abraham Lincoln è arrivata in medio oriente più di due settimane fa.

Luca Burini

