La commissione di sorveglianza della Camera ha ottenuto l’album che il presidente americano ha regalato al finanziere, morto suicida in carcere nel 2019, per il suo 50esimo compleanno. All’interno una lettera con il disegno di una donna nuda e il testo di una conversazione immaginaria tra il tycoon e l’amico. La Casa Bianca nega

La commissione di sorveglianza della Camera degli Stati Uniti ha ottenuto l’album regalato a Jeffrey Epstein per i suoi 50 anni. All’interno è presente anche una lettera oscena inviata da Donald Trump al predatore sessuale e pedofilo, morto suicida in carcere nel 2019.

Il presidente americano ha sempre negato l’esistenza della corrispondenza, i cui contenuti erano già stati svelati per la prima volta a luglio dal Wall Street Journal. All’epoca il presidente aveva negato e fatto causa per 10 miliardi al quotidiano e al suo editore Rupert Murdoch. Ora la pubblicazione del documento getta nuove ombre sul caso.

La difesa di Trump

L’ombra di Epstein continua a perseguitare Trump e dare forza ai democratici. «È il momento che la Casa Bianca metta fine all'insabbiamento delle carte su Epstein», ha detto il deputato della commissione di sorveglianza Robert Garcia. Il presidente ha negato su X, tramite la sua portavoce Karoline Leavitt, di aver scritto la lettera dicendo che la firma non è la sua. Ha anche specificato di non aver mai disegnato in vita sua.

Il contenuto della lettera

La commissione della Camera ha ottenuto i contenuti dell’album con un mandato di consegna. Le richiesta erano il testamento, le carte che potessero somigliare alla lista clienti dell’ex finanziere, il libro dei contatti, i registri di volo e l’album del compleanno.

La presunta lettera di Trump contiene il disegno della sagoma di una donna nuda e la firma del presidente sul pube. Sul corpo si legge poi una scritta che riporta una conversazione immaginaria tra il tycoon ed Epstein, in terza persona. In un passaggio si legge: «Donald: Abbiamo alcune cose in comune, Jeffrey. Jeffrey: A pensarci bene, sì. Donald: Gli enigmi non invecchiano mai, l'hai notato? Jeffrey: In effetti, era così chiaro per me l'ultima volta che ti ho visto. Trump: avere un amico è una cosa meravigliosa. Buon compleanno, e che ogni giorno sia un altro meraviglioso segreto».

