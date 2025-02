L'Arabia Saudita ha annunciato che non formalizzerà i legami con Israele a meno che non venga creato uno Stato palestinese, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la normalizzazione con il regno del Golfo avverrà. "L'Arabia Saudita continuerà i suoi instancabili sforzi per creare uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale e non stabilirà relazioni diplomatiche con Israele senza questo", ha affermato il ministero degli Esteri saudita in una dichiarazione su X.