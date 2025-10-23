false false

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua esasperazione nei confronti dell’omologo russo Vladimir Putin per la mancanza di progressi nel porre fine alla guerra in Ucraina, spingendolo a inasprire le sanzioni contro Mosca, così come ha fatto l'Unione europea.

Le sanzioni di Washington contro le due maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil, arrivano dopo che Trump ha rinviato un incontro con Putin a Budapest a causa della mancanza di progressi nel fermare l'invasione russa dell'Ucraina. Mercoledì Trump ha accennato alla sua stanchezza nei confronti di Putin: «Ogni volta che parlo con Vladimir, ho buone conversazioni, ma poi non portano a nulla». Giovedì Washington annuncerà «un sostanziale aumento delle sanzioni contro la Russia», ha dichiarato il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso la speranza che le misure contribuiscano a porre fine al conflitto in Ucraina: «Si tratta di sanzioni ingenti e speriamo che non durino a lungo. Speriamo che la guerra si risolva».

Quasi contemporaneamente, un portavoce della presidenza dell'Ue ha riferito che l'Unione aveva concordato di imporre un nuovo pacchetto di misure, il diciannovesimo dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, volto a interrompere i finanziamenti di Mosca per petrolio e gas.



Esplosione in uno stabilimento russo, nove morti Sale a nove morti il bilancio di un'esplosione in uno stabilimento di Kopeysk, nella regione di Chelyabinsk, alle pendici dei monti Urali, in Russia. Lo ha annunciato - come riporta la Tass - il governatore Alexey Teksler sul suo canale Telegram. "Al momento, nove persone sono state confermate decedute. Cinque persone sono rimaste ferite e il nostro personale medico sta facendo tutto il possibile per stabilizzare le loro condizioni. Stiamo aggiornando le informazioni sui dispersi", ha affermato. Restano da chiarire le cause dell'esplosione e, al momento, non si esclude che possa essere stata provocata da un drone. Kiev, quattro feriti in un raid notturno Quattro persone sono rimaste ferite nell'attacco notturno di un drone russo su Kiev, secondo quanto dichiarato dal capo dell'Amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko. Lo riporta Rbc-Ukraine.

La scorsa notte a Kiev e in altre diverse altre regioni dell'Ucraina, le sirene antiaeree sono state attivate due volte a causa della minaccia di attacchi missilistici balistici.

L'Aeronautica militare ucraina ha segnalato un bersaglio ad alta velocità diretto verso la città di Kremenchuk. I residenti sono stati invitati a mettersi al riparo e a seguire le istruzioni della protezione civile fino alla revoca dell'allerta. Rubio: "Aperti a contatti con Mosca anche dopo l'annuncio delle sanzioni" Gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro la Russia per la prima volta dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma il presidente americano ha detto di auspicare che le "enormi misure" che colpiscono i giganti del petrolio russo Lukoil e Rosneft saranno di breve durata e, di nuovo, di auspicare per una fine prossima della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato, Marco Rubio, ha precisato che gli Stati Uniti "continuano ad auspicare contatti con i russi". "Saremo sempre interessati a impegnarci, se c'è l'opportunità di arrivare alla pace", ha detto dopo che il 'poliziotto cattivo', il segretario del Tesoro, Scott Bessent, aveva anticipato la prontezza "a spingersi oltre se sarà necessario" e chiesto agli alleati degli Stati Uniti di "aderire a queste sanzioni".

