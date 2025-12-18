false false

I leader europei sono a Bruxelles per il Consiglio d’Europa che dovrà decidere sull’utilizzo degli asset russi congelati per finanziare Kiev. Presente nella capitale belga anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per partecipare ai lavori.

«Per l’Ucraina una mancata decisione sugli asset sarebbe molto grave», ha detto il leader ucraino. Dello stesso avviso anche il primo ministro polacco Donald Tusk, sottolineando come l’alternativa sia tra «soldi oggi o il sangue domani».

La presidente della Commissione europea Von der Leyen ha invece rassicurato sui lavori che si terranno durante il Consiglio, dicendo che i leader europei non lasceranno il vertice «senza soluzione».

Tuttavia, l’atmosfera a Bruxelles non è affatto distesa. Sia dentro il palazzo che fuori. Dentro perché diversi leader si sono mostrati scettici sul finanziamento a Kiev. Tra questi, il primo ministro magiaro Viktor Orban che ha definito la proposta di utilizzo degli asset «stupida» e «senza consenso». Inoltre, il Consiglio dovrà decidere anche in merito al discusso trattato del Mercosur, anche se non ufficialmente in agenda.

Per Von der Leyen: «Il Mercosur svolge un ruolo centrale nei nostri accordi commerciali. È potenzialmente un mercato di 700 milioni di consumatori, Paesi affini che desiderano il libero scambio insieme nel Mercosur – ha affermato l’ex ministra tedesca – quindi è di enorme importanza ottenere il via libera per il Mercosur e poter completare le firme per il Mercosur», ha concluso la leader europea dopo il suo arrivo per il Consiglio europeo.

Ma anche fuori la tensione è alta dopo che – dalle prime ore del mattino – decine di trattori si sono riversati per le strade di Bruxelles per protestare contro le politiche europee.

Nello specifico, sono attesi nella capitale belga migliaia di dimostranti e oltre 500 trattori nel centro città. Inoltre, parteciperanno circa 40 organizzazioni rappresentative della categoria dell’agricoltura dei 27 Stati Ue.



Macron: "Ora abbiamo bisogno di dare visibilità agli ucraini per finanziare il loro sforzo di guerra. È la decisione che dobbiamo prendere" Il presidente francese Emmanuel Macron - presente a Bruxelles per il Consiglio d'Europa - ha detto che sull'Ucraina: "la nostra Europa deve avere la capacità di continuare a mantenere lo sforzo, di dare visibilità all'Ucraina, al popolo ucraino". Per poi aggiungere che l'Unione europea deve essere in grado "di proteggere il proprio territorio, i propri cittadini, la propria sicurezza - ha sostenuto Macron - ora abbiamo bisogno di dare visibilità agli ucraini per finanziare il loro sforzo di guerra. È la decisione che dobbiamo prendere", ha affermato il leader francese. "Dobbiamo riunire tutti, troveremo una posizione che permetterà di decidere", ha infine concluso. Tusk: "O soldi oggi o sangue domani" Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto arrivato a Bruxelles che: "Ora abbiamo una scelta semplice: o soldi oggi o sangue domani, e non parlo solo dell'Ucraina, parlo dell'Europa. E questa è una decisione che dobbiamo prendere, ed è solo nostra. Credo che tutti i leader europei debbano finalmente essere all'altezza della situazione, e questo è tutto ciò che posso dire oggi". Zelensky: “Nostra delegazione negli Usa per colloqui” Il presidente ucraino ha detto che una delegazione ucraina sarà nuovamente coinvolta in colloqui con la controparte statunitense negli Stati Uniti da sabato. "La nostra delegazione sarà negli Stati Uniti, è già in viaggio. Gli americani li stanno aspettando lì. Non so chi altro potrebbe essere presente, forse ci saranno gli europei", ha riferito il leader ucraino. Via al consiglio europeo Al via i lavori del Consiglio europeo a Bruxelles: i temi di questo importante appunto sono il finanziamento all'Ucraina, il prossimo quadro finanziario pluriennale, l'allargamento dell' Europa comunitaria e la situazione geoeconomica dell'Ue. Spazio anche al Medio Oriente, la difesa europea con i finanziamenti per il Rearm Ue e le politiche migratorie. Centrale, anche se non ufficialmente in agenda, il trattato del Mercosur. Il cancelliere Merz sugli asset: "La mia impressione è che possiamo arrivare a una soluzione" Il cancelliere tedesco Merz ha detto di comprendere - riguardo alla soluzione sull'utilizzo o meno degli asset russi congelati - "le preoccupazioni di alcuni Stati membri, in particolare del governo belga. Ma spero che possiamo affrontarle insieme, che possiamo anche intraprendere insieme un percorso per inviare un segnale di forza e determinazione da parte dell'Unione Europea alla Russia". Protesta dei trattori a Bruxelles: Costa e Von der Leyen incontrano rappresentanti agricoltori Il presidente del Consiglio europeo e la presidente della Commissione, Antonio Costa e Ursula Von der Leyen, hanno incontrato i rappresentati dell'agricoltura che hanno organizzato una protesta a Bruxelles in concomitanza con il Consiglio d'Europa. Circa 500 trattori e più di ottomila agricoltori si sono infatti riversati nella strade della capitale belga per protestare contro le politiche europea in ambito agricolo e contro la possibile approvazione del tratto di libero commercio chiamato Mercosur. A rappresentare il Copageca il presidente Massimiliano Giansanti. "Grazie a Copacogeca per un incontro positivo e produttivo. In tempi di incertezza, i nostri agricoltori hanno bisogno di affidabilità e supporto. E l'Europa sarà sempre al loro fianco", hanno scritto Costa e Von der Leyen su X. Aggiungendo che: "Con un forte e costante sostegno nel bilancio dell'Ue; aiuti mirati per le piccole aziende familiari e per i giovani agricoltori. E semplificazioni per rendere più facile la vita quotidiana degli agricoltori. L'Europa è con voi - ora e in futuro". Von der Leyen: "Mercosur svolge un ruolo centrale nei nostri accordi commerciali" La presidente della commissione europea - appena arrivata a Bruxelles per il Consiglio europeo - ha detto riguardo al tratto del Mercosur che: "Svolge un ruolo centrale nei nostri accordi commerciali. E' potenzialmente un mercato di 700 milioni di consumatori, Paesi affini che desiderano il libero scambio insieme nel Mercosur. Quindi e' di enorme importanza ottenere il via libera per il Mercosur e poter completare le firme per il Mercosur". : Mosca: abbattuti 47 droni ucraini nella notte Il Cremlino - tramite il ministero della Difesa - ha comunicato di aver abbattuto nella notte circa 47 droni ad ala fissa, 31 dei quali nei cieli della regione di Bryansk.

