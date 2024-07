Il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh è stato ucciso in «un raid sionista traditore nella sua residenza a Teheran». Lo conferma Hamas. «La residenza di Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico della resistenza islamica di Hamas, è stata colpita a Teheran e, in seguito a questo incidente, lui e una delle sue guardie del corpo sono stati martirizzati», hanno annunciato le Guardie rivoluzionarie in un comunicato. Haniyeh era a Teheran per partecipare all'insediamento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. I due leader erano stati ritratti insieme nelle fotografie ufficiali diffuse dalla presidenza iraniana poche ore prima della sua morte.

Un funzionario iraniano ha dichiarato che «agenzie di sicurezza» della Repubblica islamica decideranno «la nostra strategia di risposta» all'assassinio del leader di Hamas. La leadership politica e militare italiana è riunita in emergenza per decidere come gestire la situazione. Turchia, Russia e Qatar hanno condannato l’assassinio di Haniyeh temendo un’escalation senza precedenti in Medio Oriente.

Qatar e Cina condannano l'assassinio di Haniyeh Il Qatar ha definito l'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh in Iran "un omicidio che mina speranze di pace". "Siamo dinanzi a un vile crimine, una pericolosa escalation e una palese violazione dei diritti umani e del diritto internazionale" si legge in un comunicato del ministro degli Esteri, secondo il quale l'attacco "colpisce duramente la speranza di raggiungere un accordo che porti alla pace". Anche la Cina ha condannato l'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh in Iran: il portavoce del ministro degli Esteri Lin Jian ha espresso "molta preoccupazione" per l'attacco, che potrebbe portare "a ulteriore instabilità". L’Iran "difenderà la sua integrità territoriale" Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che il paese "difenderà la sua integrità territoriale, la sua dignità, il suo onore e il suo orgoglio e farà rimpiangere agli occupanti terroristi il loro atto vile” dopo l'attacco che ha ucciso il leader di Hamas Ismail Haniyeh. La risposta degli Stati Uniti: "Difenderemo Israele" Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire a difesa di Israele in caso di attacco. Lo ha ribadito il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, commentando l'uccisione a Tehran del leader dell'organizzazione islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh. Austin, che si trova in visita nelle Filippine, non ha voluto chiarire se gli Stati Uniti fossero gia' a conoscenza di piani di Israele per l'assassinio di Haniyeh, ma ha affermato che gli Usa sono pronti a intervenire a sostegno di del Paese alleato, nel caso l'Iran o altri attori regionali reagiscano sul piano militare. "Non vogliamo che accada nulla del genere", ha precisato il segretario. "Lavoreremo duramente per assicurarci di aiutare a far calare la tensione, e affrontare le questioni con mezzi diplomatici". Cosa sappiamo dell'attacco che ha ucciso Haniyeh Secondo quanto riportano i media iraniani l'attacco sarebbe avvenuto intorno alle 2 di notte ore locali e avrebbe preso di mira l'hotel in cui Haniyeh alloggiava durante il suo viaggio a Teheran. Da una prima ricostruzione il raid aereo è partito via terra da un altro paese, ma al momento sono in corso indagini per capire l'esatta dinamica. Riunione d'emergenza in Iran dopo la morte di Haniyeh Una riunione sull'assassinio di Ismail Haniyeh convocata dal Comitato per la sicurezza nazionale del Parlamento della Repubblica islamica si terrà a Teheran. Lo riferisce Iran International, che rilancia le dichiarazioni di Ebrahim Rezaei, portavoce del Comitato. "Il regime sionista, con un atto vile e disperato, ha assassinato Ismail Haniyeh, il leader di spicco della resistenza palestinese, segno della disperazione e dell'incapacità del regime", ha detto Rezaei. Il figlio di Haniyeh: Hamas continuerà a resistere "La resistenza non finisce con l'assassinio dei suoi leader". Lo ha detto Abdul Salam Haniyeh, uno dei figli di Ismail Haniyeh, sottolineando che "Hamas continuerà a resistere fino alla liberazione della Palestina". Lo riporta l'agenzia iraniana Irna. "Missile partito da fuori dall'Iran" Il missile usato per uccidere il leader di Hamas Ismail Haniyeh in un attacco alla sua residenza a Teheran non è stato lanciato dall'interno dell'Iran ma dall'estero. Lo riporta il media libanese pro-Hezbollah al Mayadeen, citando una fonte iraniana. La Turchia condanna "l'ignobile assassinio" di Haniyeh "Condanniamo l'assassinio del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, commesso in un atto spregevole a Teheran", ha scritto in un comunicato il ministero degli Esteri turco, aggiungendo che "questo attacco mira anche a prolungare la guerra a Gaza in una dimensione regionale". "Esprimiamo le nostre condoglianze al popolo palestinese che ha sacrificato centinaia di migliaia di martiri come Haniyeh per vivere in pace nella propria patria sotto il tetto del proprio Stato", ha continuato. "Se la comunità internazionale non agisce per fermare Israele, la nostra regione dovrà affrontare conflitti molto più gravi", avverte il ministero. Russia: inaccettabile assassinio politico La Russia ha denunciato "l'inaccettabile assassinio politico" del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. "Si tratta di un assassinio politico assolutamente inaccettabile, che porterà a un'ulteriore escalation delle tensioni", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, all'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti Iran: decideremo la risposta all'assassinio di Haniyeh Un funzionario iraniano ha dichiarato che "agenzie di sicurezza" della Repubblica islamica decideranno "la nostra strategia di risposta" all'assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran. Ucciso a Teheran il leader di Hamas Ismail Haniyeh Hamas ha annunciato la morte del suo leader Ismail Haniyeh, 61 anni, in un attacco a Teheran. "Nostro fratello, il leader, il mujaheddin Ismail Haniyeh, leader del movimento, è morto in un raid sionista contro il suo quartier generale a Teheran dopo la sua partecipazione all'insediamento del nuovo presidente" dell'Iran, ha scritto Hamas in un comunicato.

