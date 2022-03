Anche nella notte scorsa sono continuati gli attacchi in Ucraina, anche se in maniera mento intensa: lo stato maggiore dell'esercito ucraino segnala solo un attacco missilistico russo su alcune zone residenziali nelle città di Zhytomyr e Chernihiv, dove c'è stato un ferito. Si è fermata l'avanzata russa nel Donbass. Riportate esplosioni a Kharkiv e a Kiev, dove i negozi hanno riaperto stamattina dopo 36 ore di coprifuoco.

Sono questi i presupposti con cui partono i colloqui di pace: le delegazioni si incontreranno in una località segreta nei pressi di Gomel, al confine tra Ucraina e Bielorussia, intorno alle 12 ora di Mosca, le 10 italiane.

«La delegazione russa e' pronta a negoziare con l'Ucraina tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo». Lo afferma il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato da Interfax.

A fare da garante all'incontro sarà l'autonominato presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Il presidente ieri ha anche ricevuto il via libera al referendum che gli consente di poter ospitare sul territorio bielorusso testate nucleari.

Questa notizia assume un ulteriore significato se si tiene in conto che proprio ieri il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver messo in stato di allerta il sistema di deterrenza nucleare.

Intanto, la Farnesina ha anche raccomandato ai connazionali di rientrare dalla Federazione russa il prima possibile e posticipare tutti i viaggi verso il paese. «L'Unione Europea ha disposto la chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa, dal 27 febbraio 2022. Ciò comporta cancellazioni di voli e sospensione del traffico aereo tra la Federazione Russa e i paesi dell'Ue, inclusa l'Italia, sin dalla giornata del 27 febbraio. In considerazione di questa misura e di possibili ulteriori restrizioni nelle prossime ore, si raccomanda fortemente ai connazionali presenti nel Paese a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d'affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia con i mezzi commerciali tuttora disponibili» si legge sul sito Viaggiare Sicuri.

© Riproduzione riservata