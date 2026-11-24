L’attacco di Mosca su Zaporizhzhia, invece, ha ucciso due persone e ne ha ferite 22. Nella capitale, tra i feriti anche un cittadino statunitense. Secondo RBC-Ukraine, il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito che il caccia svedese Gripen può abbattere i jet russi Sukhoi, che portano bombe aeree guidate

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Alcuni detriti provenienti da droni russi sono caduti vicino a Piazza Indipendenza, a Kiev e hanno provocato incendi in un edificio residenziale, ha fatto sapere il sindaco della capitale Vitaliy Klitschko. Tra le persone ferite, c’è anche un cittadino statunitense.

L’attacco di Mosca su Zaporizhzhia, invece, ha provocato due morti e 22 feriti: «Due persone sono state uccise e altre 22 sono rimaste ferite» a causa di un attacco della Russia questa notte a Zaporizhzhia, ha scritto su Telegram il capo ad interim dell’Amministrazione militare regionale, Mykhailo Semikin. Tra i feriti, fa sapere ancora, c’è un bambino di 6 anni e un ragazzo di 16.

Durante un attacco russo verso l’Ucraina, un drone ha nuovamente «violato lo spazio aereo polacco». Su X il Comando delle Forze Armate Polacche ha riportato che «è stata presa la decisione di astenersi dall’uso delle armi a causa del continuo rischio di causare danni»: dunque, l’esercito di Varsavia ha deciso di non procedere con l’abbattimento, dopo che «il veicolo aereo senza pilota ha cambiato rotta per dirigersi verso est, tenendo conto della potenziale minaccia per i civili e delle possibili conseguenze».

Se il Pentagono sta ritardando la consegna di missili Patriot a Kiev, l’Ucraina, già da gennaio 2027, inizierà a ricevere caccia Gripen svedesi. La notizia è riportata da RBC-Ukraine, secondo cui il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito che l’aereo può abbattere i jet russi Sukhoi, che portano bombe aeree guidate.

Un’inchiesta del Guardian ha rivelato i dati dei suicidi registrati tra i militari russi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca: sono aumentati con il progredire della guerra, passando da oltre 50 nel 2022 a oltre 200 nel 2024, fino a 365 nel 2025. In tutto, il quotidiano britannico – che ha consultato i dati di un archivio con 11 milioni di certificati di morte – ne ha contati almeno 1.087.

Raid russo su stazione di Zhytomyr, un morto La stazione ferroviaria di Zhytomyr è stata attaccata da un raid russo, che ha ucciso una persona e ne ha ferite almeno altre due. A diffondere la notizia è stato il capo dell'amministrazione regionale di Zhytomyr, Vitaliy Bunechko, tramite un messaggio su Telegram. Magyar sarà in visita in Ucraina Péter Magyar, il primo ministro ungherese, sarà in Transcarpazia, regione dell'Ucraina al confine con l'Ungheria. Per la prima volta dal 2015 il capo del governo ungherese sarà in visita in Ucraina. "Oggi mi recherò in Transcarpazia, dove avrò colloqui con il presidente dell'Ucraina e incontrerò i leader della comunità ungherese" ha scritto lo stesso Magyar sui suoi social Drone russo viola lo spazio aereo della Polonia A pochi giorni dalla caduta nel territorio della Polonia di missili da crociera russi, le autorità polacche riferiscono che ieri sera è stato intercettato un drone russo violare lo spazio aereo. Il drone, che si ritiene trasportasse apparecchiature di sorveglianza, è rimasto nello spazio aereo polacco per otto minuti prima di fare ritorno in Ucraina. Il viceministro della Difesa polacco, Pawe Zalewski, ha dichiarato a RMF24 che i militari hanno deciso di non abbattere il drone a causa dei rischi per le proprietà civili nella zona Financial Times: «Il Pentagono ritarda la consegna di 60 missili Patriot a Kiev già finanziati dagli alleati» Circa 60 missili intercettori Patriot già destinati all'Ucraina, alcuni dei quali provenienti dagli arsenali europei, sono ancora in attesa dell'autorizzazione del Pentagono per essere consegnati a Kiev. Lo riferisce il quotidiano Financial Times, citando due funzionari ucraini e una terza fonte informata sulla vicenda, secondo cui il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth non avrebbe ancora dato il via libera alle forniture, già finanziate dagli alleati occidentali dell'Ucraina. Washington deve infatti autorizzare anche la riesportazione degli armamenti statunitensi detenuti dai Paesi europei. Le forniture in sospeso comprendono 40 intercettori Pac-3, la cui consegna era programmata tra settembre e dicembre, e circa 20 intercettori Pac-2. I ritardi arrivano mentre la Russia intensifica gli attacchi contro le città e le infrastrutture critiche ucraine in vista dell'inverno. "È molto importante che gli Stati Uniti autorizzino il trasferimento dei missili per i sistemi Patriot che i nostri partner hanno già pagato", ha dichiarato domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvertendo successivamente che, secondo l'intelligence di Kiev, Mosca starebbe preparando nuovi attacchi. Costa (Ue) ai 27: «È tempo di un accordo sul bilancio e sui fondi a Kiev» Nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Ue (Mff) e finanziamento dell'Ucraina nel 2027 saranno i temi del vertice straordinario che prenderà il via giovedì a Bruxelles. Lo scrive il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nella lettera d'invito ai capi di stato e di governo della Ue, indicando come obiettivo politico quello di raggiungere un accordo sul bilancio a lungo termine dell'Unione e definire il sostegno finanziario a Kiev per il prossimo anno. Sul Mff, Costa sottolinea che "è giunto il momento di raggiungere un accordo" e richiama i Ventisette alla ricerca di un compromesso. Il presidente ricorda di aver presentato una proposta complessiva e invita i leader a esaminarla "in uno spirito di compromesso". Secondo Costa, l'Ue ha la responsabilità collettiva di trovare "un accordo equilibrato" che consenta all'Unione di affrontare le sfide future, tra cui il rafforzamento della competitività, della sicurezza e della difesa, preservando al contempo le politiche tradizionali che "hanno dimostrato il loro valore". Nel testo si evidenzia inoltre che "un paniere equilibrato di nuove risorse proprie" contribuirà a mantenere i contributi nazionali "a un livello ragionevole". Russia, sventato un attacco terroristico contro una sinagoga a Kislovodsk L'Fsb, il Servizio federale di sicurezza russo, ha riferito di aver sventato un attacco terroristico contro una sinagoga a Kislovodsk, secondo quanto riporta Interfax. "Il 19 novembre 2026, a Kislovodsk, nel territorio di Stavropol, è stata sventata la preparazione di un atto terroristico contro i fedeli di un luogo di culto ebraico. L'attentato era stato pianificato da un cittadino russo, nato nel 2004, su indicazione di membri di un'organizzazione terroristica internazionale vietata in Russia", ha riferito oggi il centro per le relazioni pubbliche dell'Fsb. L'uomo è stato arrestato. Durante l'interrogatorio ha ammesso la propria colpevolezza e ha riferito che, dopo aver compiuto l'attentato, intendeva recarsi in Siria per partecipare alle attività di formazioni armate illegali, ha aggiunto il servizio di sicurezza. Ministero della Difesa russo, distrutti 699 droni ucraini nella notte Nella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 699 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "La scorsa notte, sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando 699 droni di tipo aereo diretti contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa", si legge nel messaggio. Secondo il dicastero, i droni sono stati intercettati e abbattuti nelle regioni di Brjansk, Belgorod, Kaluga, Orel e Smolensk, nella regione di Mosca, nel territorio della penisola di Crimea e nelle acque del Mar Nero. Ft, il Pentagono ritarda la consegna di missili Patriot a Kiev Il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, sta ritardando la consegna a Kiev di circa 60 intercettori per il sistema di difesa aerea Patriot, promessi all'Ucraina e finanziati dagli alleati occidentali. È quanto riporta il Financial Times, citando due funzionari ucraini e una terza persona a conoscenza del dossier, secondo cui la consegna riguarda missili PAC-3 e PAC-2. Alcuni di questi intercettori si trovano in depositi europei, ma trattandosi di un sistema di fabbricazione statunitense, Washington deve autorizzarne il trasferimento. Ucraina, un drone russo invade lo spazio aereo polacco "Durante l'attacco notturno della Federazione Russa contro obiettivi nell'Ucraina occidentale, condotto con mezzi di attacco aereo, un veicolo aereo russo senza pilota ha violato brevemente lo spazio aereo polacco". Lo scrive su X il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche."La situazione è stata monitorata in tempo reale e è stata data l'autorizzazione ad abbattere l'oggetto. Dopo che il veicolo aereo senza pilota ha cambiato rotta per dirigersi verso est, tenendo conto della potenziale minaccia per i civili e delle possibili conseguenze dell'abbattimento dell'oggetto, è stata presa la decisione di astenersi dall'uso delle armi a causa del continuo rischio di causare danni", si legge ancora nel post. Attacco russo su Kiev, alcuni feriti tra cui uno statunitense Alcuni detriti provenienti da droni russi sono caduti vicino a Piazza Indipendenza, a Kiev, provocando incendi in un edificio residenziale e il ferimento di alcune persone, tra le quali un cittadino statunitense. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko e canali Telegram locali citati da Ukrainska Pravda. Zelensky, riceveremo i caccia svedesi Gripen già da gennaio 2027 L'Ucraina inizierà a ricevere i caccia svedesi Gripen già a partire da gennaio 2027. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, aggiungendo che questi velivoli sono in grado di abbattere i jet russi Sukhoi che trasportano bombe a guida di precisione. Lo riporta Rbc Ukraine. Il presidente ha dichiarato di aver tenuto una riunione dello Stato Maggiore del Comandante Supremo, incentrata principalmente sulla protezione dell'Ucraina dai droni russi Shahed, dotati di propulsione a reazione. "Considerati i piani di produzione della Russia, la portata della produzione russa, i metodi che utilizzano per ottenere componenti e i loro piani per usare i droni Shahed contro di noi, abbiamo bisogno di contromisure. Queste includono sanzioni e controlli reali sulle esportazioni, certamente più severi di quelli attualmente in vigore in alcuni paesi, e, naturalmente, i nostri mezzi per abbattere i droni Shahed", ha osservato Zelensky.

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