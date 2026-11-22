Il miliardario Timur Turlov era il candidato vicepresidente del predecessore Dvorkovich e da anni finanzia la Federazione. Il Mondiale di Ginevra che inizia il 24 novembre, di cui la sua società è ancora partner generale, sarà la prima vetrina della nuova gestione

false false

A Samarcanda, il 26 settembre, la Russia non vota. La sua federazione è sospesa da giugno, quando la Fide ha dovuto eseguire una sentenza del Tribunale arbitrale dello sport sui tornei organizzati nei territori ucraini occupati, e a guidare quella Fide c’era ancora Arkady Dvorkovich, ex vicepremier russo e presidente della federazione internazionale degli scacchi dal 2018, che a luglio si è fatto da parte, dopo essere finito nel ventunesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea per il sostegno pubblico all’annessione della Crimea.

Al secondo turno vince Timur Turlov, 110 voti a 85, e per la prima volta dal 1995 a capo degli scacchi mondiali c’è un uomo senza passaporto russo.

Sembrava la fine di trent’anni di dominio di Mosca su uno sport che il Cremlino ha usato a lungo come vetrina: dal 1995 al 2018 la Fide l’aveva guidata Kirsan Ilyumzhinov, presidente della repubblica russa di Calmucchia, un personaggio ambiguo che, tra le altre cose, raccontava di essere stato rapito dagli alieni. Dopo di lui era arrivato Dvorkovich. Le sanzioni, in realtà, hanno tolto di mezzo l’uomo, ma lasciato in piedi il suo sistema.

Il vice diventato presidente

A fine giugno Dvorkovich aveva annunciato la corsa al terzo mandato scegliendo proprio Turlov come candidato vicepresidente.

Il vice uscente, il cinque volte campione del mondo Viswanathan Anand, è rimasto al suo posto, stavolta accanto a Turlov, e nella stessa assemblea è stato eletto vicepresidente Pavel Kolobkov, ministro dello sport russo dal 2016 al 2020. «Sono troppo indipendente per essere l’ombra di qualcun altro», aveva detto Turlov a Reuters quattro giorni prima del voto. Dvorkovich, intanto, ha definito le sanzioni illegittime e ingiuste e ha promesso di contestarle.

Lo sponsor al comando

Turlov ha 39 anni, è nato a Mosca ed è diventato cittadino kazako nel 2022, rinunciando al passaporto russo. È il fondatore di Freedom Holding, gruppo finanziario quotato al Nasdaq che lo ha reso miliardario e che da anni è il principale partner commerciale della Fide: secondo World Chess spende circa 15 milioni di dollari l’anno negli scacchi, e in primavera ha comprato ChessBase, la storica società tedesca di software per giocatori.

A settembre la società è diventata anche partner generale del Mondiale. Possibile conflitto d’interessi? Diciamo che chi pagava la federazione, in effetti, oggi la governa.

Tra Mosca e Kiev

Il fronte più delicato è l’Ucraina, che lo ha sanzionato nell’ottobre 2022 insieme alla filiale ucraina del suo gruppo, con misure che durano cinque anni e che lui ha liquidato come un errore materiale. Prima del voto aveva invitato Kiev a indicare un vicepresidente, e dopo ha scelto Mykhailo Podolyak, consigliere dell’ufficio di Volodymyr Zelensky, che ha detto di voler ridurre l’influenza russa negli scacchi e ha definito un po’ strane le sanzioni del suo stesso paese contro Turlov.

La federazione ucraina, guidata dall’ex ministro Oleksandr Kamyshin, ha chiesto ai servizi di sicurezza di aprire un procedimento contro di lui: «Quando sentite le sirene antiaeree, il rumore degli Shahed, dei missili e delle esplosioni, sappiate che in quel momento Mykhailo Podolyak collabora con i russi come vicepresidente della Fide».

Il vicepresidente della federazione ucraina, Volodymyr Kovalchuk, ha definito l’elezione di Turlov un arrocco, una mossa che lascia la squadra russa dov’era, e lo sconfitto, l’imprenditore tedesco Wadim Rosenstein, che non riconosce il risultato, a fine ottobre ha detto che è una vergogna vedere la Fide guidata da Turlov e Podolyak, «che non hanno la minima idea di come si giochi a scacchi», dicendosi pronto a sedersi alla scacchiera con l’uno o con l’altro.

Sulle nazionali russe, escluse per tre anni o finché Mosca non smetterà di organizzare tornei in Crimea e nelle regioni occupate, Turlov ha promesso di rispettare il Tas: «Seguiremo questa sentenza perché dobbiamo essere in regola con il movimento olimpico». Ha aggiunto di sperare che un giorno la federazione russa torni con pieni diritti.

A inizio ottobre, ha raccontato Meduza, la procura generale russa aveva chiesto di dichiararlo estremista e di confiscargli i beni in Russia per 2 milioni di euro mandati in Ucraina per comprare ambulanze. A metà mese ha ritirato la causa, senza spiegare perché.

L’equilibrio di Ginevra

Il Mondiale che comincia martedì 24 novembre è la prima vetrina della nuova Fide. Si gioca alle porte di Ginevra, scelta come sede neutrale, tra l’indiano Gukesh Dommaraju, campione in carica, e l’uzbeko Javokhir Sindarov, entrambi 20enni, su un massimo di 14 partite e per un montepremi di 2,5 milioni di dollari. La cerimonia d’apertura è fissata per stasera, domenica 22 novembre, al Palais des Nations, la sede europea delle Nazioni Unite.

Nel 2023, al Mondiale di Astana, di cui Freedom era partner generale, Turlov aveva mosso il primo pezzo della seconda partita da sponsor. A Ginevra ci arriva da presidente, con la sua società ancora partner generale dell’incontro.

© Riproduzione riservata