Kiev, le provocazioni russe paralizzano i negoziati: «Finlandia fuori dalla Nato»

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La settimana della diplomazia si è conclusa, con incontri a Istanbul, Mosca e Dublino che hanno visto partecipare tutti gli attori della crisi in corso: Kiev, Mosca, Washington e Bruxelles. La guerra in Ucraina, però, continua e la pace non sembra affatto più vicina. E non è nemmeno chiaro se e quando si svolgerà un nuovo incontro diplomatico, con l’Unione europea e il Cremlino che hanno già iniziato a discutere su chi potrà partecipare. Giovedì, dopo aver visitato Mosca, l’inviato di Trump, Ste