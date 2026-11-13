Il Cremlino: «Nessun accordo per includere l’ue nelle trattative»

Kiev, le provocazioni russe paralizzano i negoziati: «Finlandia fuori dalla Nato»

Davide Maria De Luca
13 novembre 2026 • 20:09
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Le richieste di Mosca tra fughe in avanti e smentite: «Moldavia divisa in tre». Un’altra autobomba a Mosca: ferito l’ex premier ucraino filorusso Azarov

La settimana della diplomazia si è conclusa, con incontri a Istanbul, Mosca e Dublino che hanno visto partecipare tutti gli attori della crisi in corso: Kiev, Mosca, Washington e Bruxelles. La guerra in Ucraina, però, continua e la pace non sembra affatto più vicina. E non è nemmeno chiaro se e quando si svolgerà un nuovo incontro diplomatico, con l’Unione europea e il Cremlino che hanno già iniziato a discutere su chi potrà partecipare. Giovedì, dopo aver visitato Mosca, l’inviato di Trump, Ste

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.