Ucraina, i ricatti di Musk e la tregua che non c’è Kiev non ha più Patriot

Starlink ferma per 24 ore, poi il tecno-miliardario attacca: «Zelensky si dimetta». Dopo gli ultimi raid della Russia, Kiev è tornata a colpire le raffinerie russe

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Dopo le pressioni, gli attacchi e i sospetti tagli alla condivisione di preziose informazioni di intelligence da parte della Casa Bianca, a cui si uniscono i bombardamenti russi di questi giorni che lasciano ogni giorno centinaia di migliaia di ucraini senza elettricità, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che oggi si trova a Bruxelles dove parteciperà al Consiglio europeo, ha ordinato la ripresa dei bombardamenti alle raffinerie russe, sospesi negli ultimi giorni come era stato chies