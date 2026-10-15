mosca aizza trump contro gli ucraini: «ti stanno sfidando»

Ucraina, i ricatti di Musk e la tregua che non c’è Kiev non ha più Patriot

Davide Maria De Luca
15 ottobre 2026 • 19:32
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Starlink ferma per 24 ore, poi il tecno-miliardario attacca: «Zelensky si dimetta». Dopo gli ultimi raid della Russia, Kiev è tornata a colpire le raffinerie russe

Dopo le pressioni, gli attacchi e i sospetti tagli alla condivisione di preziose informazioni di intelligence da parte della Casa Bianca, a cui si uniscono i bombardamenti russi di questi giorni che lasciano ogni giorno centinaia di migliaia di ucraini senza elettricità, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che oggi si trova a Bruxelles dove parteciperà al Consiglio europeo, ha ordinato la ripresa dei bombardamenti alle raffinerie russe, sospesi negli ultimi giorni come era stato chies

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.