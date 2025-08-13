L’incontro è stato accolto con favore anche dall’Onu che ha, però, ribadito l’urgenza di «un cessate il fuoco immediato». Secondo il presidente ucraino, così si Putin esce dall’isolamento. Rubio: «Non è così»
Il vertice tra il presidente Usa Donald Trump e l’omologo russo Vladimir Putin si terrà, secondo quanto riporta la Cnn, nella base militare di Elmendorf-Richardson, alle porte di Anchorage, in Alaska. Un incontro accolto con favore anche dall’Onu che però ha ribadito l’«appello urgente per un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato» in Ucraina. Per l’Unione europea è «prematuro» parlare di un eventuale «cattivo accordo», mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha escluso la cessione del Donbass e definito il summit del 15 agosto «una vittoria personale» per Putin: si incontrerà in territorio statunitense, uscendo così dall’isolamento e «ha in qualche modo rinviato le sanzioni», ha detto il presidente ucraino. Non è così per il segretario di stato Usa, Marco Rubio. Nel pomeriggio i colloqui in videoconferenza tra i principali leader europei.
PUNTI CHIAVE
09:07
Ucraina, Zelensky a Berlino per la videoconferenza con Trump
Ucraina, Zelensky a Berlino per la videoconferenza con Trump
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe partecipare di persona a un colloquio in videoconferenza fra il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in vista del vertice del 15 agosto: è quanto riporta il quotidiano tedesco Bild.
In particolare, alle 14 è previsto un incontro virtuale al quale parteciperanno Regno Unito, Francia, Italia, Polonia e Finlandia, nonché la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo António Costa, il segretario generale della Nato Mark Rutte e Zelensky. Alle 15 si uniranno Trump e il suo vicepresidente, JD Vance mentre alle 16.30 i leader europei discuteranno fra loro gli esiti dei colloqui precedenti - senza quindi la partecipazione Usa.
Tajani: "Bene l'incontro Trump - Putin ma serve anche Kiev"
"Ben venga l'incontro Trump-Putin se serve a scongelare i rapporti. Ma per un accordo serve per forza anche Kiev. La pace non si può fare senza i diretti interessati, russi e ucraini". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera. "La Ue è e deve essere parte determinante delle trattative, anche perché ha inflitto sanzioni alla Russia. La guerra in Ucraina è una questione che riguarda la nostra sicurezza" ha concluso.
Rubio, l'incontro Trump-Putin non è una vittoria per il Cremlino
Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha affermato che l'incontro tra il presidente Donald Trump e il capo del Cremlino Vladimir Putin non deve essere visto come una concessione alla Russia.
"L'incontro è ciò che si fa per capire e prendere una decisione", ha spiegato parlando al podcast 'Sid and Friends in the Morning' del conduttore radiofonico Sid Rosenberg.
Rubio ha aggiunto che, dato che le telefonate fra i due leader non hanno dato i risultati sperati da Washington il presidente Trump "sente il bisogno" di guardare Vladimir Putin seduto dall'altra parte del tavolo. "Deve vederlo e ascoltarlo faccia a faccia", ha dichiarato.
Orban: "La Russia ha vinto la guerra in Ucraina"
La Russia ha vinto la guerra in Ucraina, ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban, in vista dell'incontro di venerdì tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters. Orban, che ha mantenuto stretti legami con Putin anche dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, lunedì è stato l'unico leader dell'Unione europea a non appoggiare una dichiarazione congiunta in cui si affermava che l'Ucraina dovrebbe avere la libertà di decidere il proprio futuro. "Stiamo parlando come se si trattasse di una situazione di guerra aperta, ma non è così. Gli ucraini hanno perso la guerra. La Russia ha vinto questa guerra", ha detto Orban in un'intervista al canale YouTube 'Patriot'. "L'unica domanda è quando e in quali circostanze l'Occidente, che sostiene gli ucraini, ammetterà che ciò è successo e quali saranno le conseguenze di tutto questo", ha aggiunto.
Onu, accogliamo con favore il dialogo Trump-Putin
Le Nazioni Unite accolgono con favore l'imminente vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ribadiscono il loro appello per un cessate il fuoco duraturo in Ucraina, come ha dichiarato martedì il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric."Accogliamo con favore il dialogo costruttivo tra gli Stati membri. Per quanto riguarda l'Ucraina, ribadiamo naturalmente il nostro appello urgente per un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato".
© Riproduzione riservata