«Un totale di 4.073 persone sono state evacuate», ha scritto sui social media il governatore della regione ucraina nord-orientale di Kharkiv, al confine con la Russia, a seguito dell’offensiva transfrontaliera di Mosca inattesa, iniziata venerdì. Le forze ucraine sono poi state costrette ad abbandonare alcune posizioni nella regione, per la pesante offensiva russa. Lo ha dichiarato l’unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina, precisando che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico.

Sabato 11 maggio «alle 14 sono iniziate battaglie per Glubokoye, di importanza strategica. Le perdite russe sono massicce, ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo», ha scritto l’unità su X. Mentre la Russia ha rivendicato la presa di cinque villaggi della regione.

L’esercito russo sta attaccando su tutta la linea del fronte in Ucraina. Lo ha riferito lo stato maggiore di Kiev nel report mattutino. In totale, fa sapere, ci sono stati 155 combattimenti sul terreno. La Russia ha lanciato 13 attacchi missilistici e 118 attacchi aerei, oltre a 120 razzi, sulle posizioni delle truppe ucraine e in zone popolate. Sono stati colpiti condomini, abitazioni private e infrastrutture, precisa l’esercito, secondo cui le forze del Cremlino starebbero subendo gravi perdite. In base ai dati diffusi da Kiev, i soldati russi che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore sono 1.260.

Secondo l’emittente ucraina Rbc, le truppe russe stanno avanzando nella regione di Luhansk a ovest di Svatove, nel Donetsk, vicino a Chasiv Yar e a ovest di Avdiivka, nella parte meridionale di Krasnogorivka. E, infine, nella regione di Kherson, nell’area di Krynki.

Dall’altra parte del confine

Secondo l’agenzia russa Tass, una parte di un grattacielo nella città russa di Belgorod è crollata a causa dei bombardamenti ucraini. «Una parte di un edificio residenziale di dieci piani è crollata in via Shchors a Belgorod», ha detto a Tass un funzionario per l’emergenza.

Secondo il canale Telegram russo Baza, nel crollo sarebbero morte quattro persone e 35 sarebbero rimaste ferite, tra cui due bambini, uno in gravi condizioni.

«La città di Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati sottoposti a massicci bombardamenti da parte delle forze armate ucraine», ha scritto su Telegram il governatore regionale Vyacheslav Gladkov. A seguito di un colpo di granata su un condominio, spiega il governatore, «sulla collina di Kharkov, l’intero ingresso dal decimo al primo piano è crollato».

A seguito di attacchi di droni ucraini, la cittadina di Shebekino e quattro villaggi della regione sono rimasti senza elettricità, ha continuato il governatore.

