Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi sono in viaggio verso Kiev. A diffondere la notizia è lo stesso ministro tramite una foto e un tweet pubblicati sul suo account social.

Nella foto si vedono i due seduti in una carrozza di un treno diretti verso la capitale ucraina. Non sono ancora note le motivazioni ufficiali della loro visita, ma molto probabilmente i due si stanno recando a Kiev per discutere della ricostruzione del paese una volta conclusa la guerra.

Gli affari della ricostruzione

Rimettere in piedi il paese non è semplice. I danni sono tantissimi e man mano che prosegue la guerra cambiano le stime dei costi necessari per ripristinare le infrastrutture elettriche, ricostruire scuole, ospedali, riparare tratti ferroviari e dare vita a nuovi edifici residenziali. Secondo la vice presidente della Banca mondiale Anna Bjerde i costi della ricostruzione non sono indifferenti, si parla di circa 500-600 miliardi di euro. Lo scorso giugno, invece, la cifra si aggirava intorno a 350 miliardi.

Diversi paesi europei hanno iniziato a stringere accordi con il governo ucraino per assicurarsi una fetta nel grande business della ricostruzione. Il presidente francese ha garantito accordi per centinaia di milioni di euro alle sue aziende. Durante la conferenza internazionale sull’Ucraina che si è tenuta a Parigi lo scorso 13 dicembre Macron aveva elogiato il ruolo delle imprese francesi ma le aveva anche invitate a fare di più «senza aspettare la fine della guerra». Sono già stati firmati accordi bilaterali sulle città sostenibili e i primi contratti comprendenti in particolare la fornitura di rotaie e di materiale per la ricostruzione di ponti.

Dopo l’incontro bilaterale tra il presidente ucraino Zelenksy e quello turco Erdogan che si è tenuto a Leopoli lo scorso 18 agosto, il ministro al Commercio turco e il ministro delle Infrastrutture ucraino avevano firmato un Memorandum d’intesa che, come dichiarato dal ministero ucraino, «prevede la partecipazione della Turchia al processo di ricostruzione dell’Ucraina». Anche Erdogan, quindi, si è assicurato un posto negli affari per la ricostruzione del paese martoriato dalla guerra «Le strutture imprenditoriali e governative turche potranno sviluppare progetti specifici di ricostruzione e fornire consulenza e assistenza tecnica», aveva dichiarato il ministero dopo la firma del Memorandum.

