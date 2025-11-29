Il capo dell'ufficio presidenziale, Yermak, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alle perquisizioni nell’ambito della grande indagine sulla corruzione
Nella notte tra venerdì e sabato, un massiccio attacco russo su Kiev ha ucciso una persona e ne ha ferite almeno sette, secondo quanto hanno riferito le autorità della capitale.
Ieri il capo dell’ufficio del presidente ucraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha rassegnato le dimissioni dopo l’irruzione degli investigatori nella sua abitazione nell’ambito di un’ampia indagine per corruzione.
Ucraina, 2 i morti e 10 i feriti in attacchi russi su Kiev
Yermak, chi è l'ex braccio destro di Zelensky
Massiccio attacco russo su Kiev, un morto e diversi feriti
Corruzione, si dimette il capo di gabinetto di Zelensky Yermak
Ucraina, 2 i morti e 10 i feriti in attacchi russi su Kiev
Il bilancio delle vittime negli attacchi russi su Kiev nella notte si è aggravato: sono morte due persone, dieci i feriti. Lo hanno annunciato le autorità, citate dai media locali, precisando che sono stati colpiti e danneggiati edifici e abitazioni in diversi quartieri della capitale.
Yermak, chi è l'ex braccio destro di Zelensky
Andriy Yermak, 54 anni e capo di gabinetto del presidente ucraino, era l'alleato più importante del presidente Volodymyr Zelensky, ma una figura divisiva a Kiev, dove i suoi oppositori affermano che aveva accumulato potere, impediva l'accesso al presidente e metteva spietatamente da parte le voci critiche.
Ex produttore cinematografico e avvocato specializzato in diritto d'autore, è entrato in politica con Zelensky nel 2019, avendo collaborato con lui durante il mandato dell'attuale presidente come popolare comico. Yermak era ampiamente considerato il secondo uomo più influente del paese e talvolta veniva persino soprannominato "vicepresidente".
"Non permette a nessuno di avvicinarsi a Zelensky, tranne alle persone leali", ha detto un ex alto funzionario che ha lavorato con Zelensky e Yermak, descrivendolo come "super paranoico". "Cerca decisamente di influenzare quasi ogni decisione", ha aggiunto. Una fonte di spicco del partito di Zelensky ha affermato che l'influenza di Yermak sul presidente era simile a una sorta di "ipnosi".
Parlando dopo le dimissioni, l'Unione europea ha sostenuto il lavoro delle agenzie anticorruzione ucraine. "Nutriamo grande rispetto per le indagini che dimostrano che gli organismi anticorruzione in Ucraina stanno facendo il loro lavoro", ha dichiarato la portavoce della Commissione, Paula Pinho.
Zelensky, in estate, aveva tentato di privare le agenzie Nabu e Spo dell'indipendenza, scatenando rare proteste in tempo di guerra e costringendolo a tornare sui suoi passi dopo le critiche dell'Ue.
Yermak era stato un fedele sostenitore di Zelensky durante la guerra. I due uomini sono ritratti insieme nelle foto ufficiali di quasi tutti gli eventi presidenziali.
È però ampiamente impopolare nella società e non riscuote fiducia in due terzi della popolazione, secondo un sondaggio del marzo 2025 condotto dal Centro Razumkov, una ong. L'analista politico ucraino Volodymyr Fesenko aveva dichiarato, prima della rimozione di Yermak, che era necessario che andasse a rafforzare la posizione di Kiev nei colloqui con gli Stati Uniti. Alludendo alla vulnerabilità del momento, Zelensky ha anche sottolineato di non potersi permettere passi falsi politici in questo momento. "La Russia vuole davvero che l'Ucraina commetta errori", ha affermato. "Non ci saranno errori da parte nostra".
Massiccio attacco russo su Kiev, un morto e diversi feriti
Un attacco di droni russi ha colpito la capitale Ucraina nelle prime ore di sabato, uccidendo una persona e ferendone sette, hanno riferito le autorità di Kiev.
Forti esplosioni sono state udite in città intorno a mezzanotte e le forze di difesa aerea sono intervenute. "I droni nemici sorvolano la città, e le forze di difesa aerea sono intervenute. Ci sono diversi obiettivi alla periferia della capitale", ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, su Telegram.
"Attualmente, a Kiev si contano un morto e sette feriti, tra cui un bambino", ha scritto in seguito Tkachenko. Ha affermato che la vittima è un uomo. Il sindaco Vitaly Klitschko ha avvertito la popolazione di rimanere nei rifugi durante l'attacco. Edifici residenziali in diversi quartieri e automobili sono stati danneggiati, ha aggiunto.
"Al momento ci sono sette feriti nella capitale. Quattro di loro sono stati ricoverati in ospedale dai medici", ha detto Klitschko, sempre su Telegram. In precedenza, aveva pubblicato che tra i feriti c'era anche un bambino di 13 anni.
Mosca, intercettati 103 droni ucraini nella notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 103 droni ucraini durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo citato dalla Tass. "Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 103 droni ucraini ad ala fissa: 26 droni sulla regione di Belgorod, 20 droni sulla regione di Rostov, 19 droni sulla Repubblica di Crimea, 11 droni ciascuno sulla regione di Ryazan e sul territorio di Krasnodar, 5 droni sulla regione di Voronezh, 4 droni sulla regione di Lipetsk, 3 droni sulla regione di Kursk e 1 droni ciascuno sulla regione di Astrakhan, sulla regione di Volgograd, sulla Repubblica di Calmucchia e sul Mar d'Azov", ha riferito il ministero della Difesa.
Corruzione, si dimette il capo di gabinetto di Zelensky Yermak
Venerdì il capo di gabinetto del presidente Volodymy Zelensky e principale negoziatore, Andriy Yermak, ha rassegnato le dimissioni dopo che gli investigatori hanno fatto irruzione nella sua abitazione nell'ambito di un'ampia indagine per corruzione.
La rimozione di Yermak rappresenta un duro colpo per Zelensky, che si trova ad affrontare una crescente offensiva russa a est, proprio mentre gli Stati Uniti, un alleato cruciale, promuovono un piano per porre fine alla guerra che Kiev teme possa fare grandi concessioni a Mosca.
Yermak, 54 anni, avrebbe dovuto negoziare per conto dell'Ucraina durante i cruciali colloqui di pace negli Stati Uniti questo fine settimana, ma quel piano è ormai saltato, ha detto un alto funzionario informato sulla questione. I colloqui saranno invece guidati dal segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Rustem Umerov, secondo due alti funzionari ucraini, che hanno chiesto di rimanere anonimi a causa della delicatezza della questione.
