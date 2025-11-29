Andriy Yermak, 54 anni e capo di gabinetto del presidente ucraino, era l'alleato più importante del presidente Volodymyr Zelensky, ma una figura divisiva a Kiev, dove i suoi oppositori affermano che aveva accumulato potere, impediva l'accesso al presidente e metteva spietatamente da parte le voci critiche.

Ex produttore cinematografico e avvocato specializzato in diritto d'autore, è entrato in politica con Zelensky nel 2019, avendo collaborato con lui durante il mandato dell'attuale presidente come popolare comico. Yermak era ampiamente considerato il secondo uomo più influente del paese e talvolta veniva persino soprannominato "vicepresidente".

"Non permette a nessuno di avvicinarsi a Zelensky, tranne alle persone leali", ha detto un ex alto funzionario che ha lavorato con Zelensky e Yermak, descrivendolo come "super paranoico". "Cerca decisamente di influenzare quasi ogni decisione", ha aggiunto. Una fonte di spicco del partito di Zelensky ha affermato che l'influenza di Yermak sul presidente era simile a una sorta di "ipnosi".

Parlando dopo le dimissioni, l'Unione europea ha sostenuto il lavoro delle agenzie anticorruzione ucraine. "Nutriamo grande rispetto per le indagini che dimostrano che gli organismi anticorruzione in Ucraina stanno facendo il loro lavoro", ha dichiarato la portavoce della Commissione, Paula Pinho.

Zelensky, in estate, aveva tentato di privare le agenzie Nabu e Spo dell'indipendenza, scatenando rare proteste in tempo di guerra e costringendolo a tornare sui suoi passi dopo le critiche dell'Ue.

Yermak era stato un fedele sostenitore di Zelensky durante la guerra. I due uomini sono ritratti insieme nelle foto ufficiali di quasi tutti gli eventi presidenziali.

È però ampiamente impopolare nella società e non riscuote fiducia in due terzi della popolazione, secondo un sondaggio del marzo 2025 condotto dal Centro Razumkov, una ong. L'analista politico ucraino Volodymyr Fesenko aveva dichiarato, prima della rimozione di Yermak, che era necessario che andasse a rafforzare la posizione di Kiev nei colloqui con gli Stati Uniti. Alludendo alla vulnerabilità del momento, Zelensky ha anche sottolineato di non potersi permettere passi falsi politici in questo momento. "La Russia vuole davvero che l'Ucraina commetta errori", ha affermato. "Non ci saranno errori da parte nostra".