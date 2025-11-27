false false

Il piano di 28 punti presentato dagli Stati Uniti e poi modificato a Ginevra, nei negoziati con Kiev e Bruxelles, sarebbe stato il risultato dei colloqui tra l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il consigliere di Vladimir Putin, Yuri Ushakov. Gli audio pubblicati da Bloomberg rivelano che il 14 ottobre Witkoff ha dato istruzioni a Ushakov su come approcciare il presidente Donald Trump. In una seconda telefonata, tra il consigliere di Putin e Kirill Dimitriev, un altro degli inviati utilizzati dal Cremlino per trattare con gli Usa, quest’ultimo chiede a Ushakov il permesso di fornire agli Usa una bozza di piano di pace russo, su richiesta proprio di Witkoff e del genero di Trump, Jared Kushner.

Se da più parti sono state richieste le dimissioni dell’inviato speciale, Trump lo ha difeso, pur premettendo di non aver sentito la telefonata e sostenendo: «È un modo di trattare standard». Mentre per il Cremlino è un modo per sabotare gli sforzi di pace.

Intanto il presidente bielorusso Lukashenko ha proposto Minsk come sede dei negoziati per la pace in Ucraina, sostenendo che Kiev accetterà il piano proposto dall’amministrazione statunitense a causa del peggioramento della situazione sul fronte.

Lukashenko propone Minsk come sede per colloqui sull'Ucraina Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko - alleato del presidente russo Vladimir Putin - ha dichiarato che Minsk è pronta a ospitare nuovamente i colloqui sulla risoluzione della crisi Ucraina. Lo riporta la Tass. "Se desiderate riportare i colloqui di pace a Minsk, siamo sempre pronti a ospitarli", ha affermato il capo di stato bielorusso, citato dall'agenzia di stampa Belta, durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Secondo Lukashenko, intervenuto durante la riunione del Consiglio di sicurezza collettiva dell'Ortanizzazione del trattato di sicurezza colletiva (Csto) in formato allargato, l'Ucraina accetterà il piano proposto dall'amministrazione statunitense a causa del peggioramento della situazione sul fronte. "Sosteniamo gli sforzi della Russia per un trattato di pace con l'Ucraina. Ieri ho detto: se gli statunitensi si comporteranno da diplomatici e veri giuristi, questo trattato sarà concordato, poiché i punti principali sono già stati stabiliti", ha affermato Lukashenko, aggiungendo: "Penso che, a causa degli eventi che si stanno sviluppando al fronte, l'Ucraina accetterà questo trattato di pace. Altrimenti, perderà completamente il paese". Unicef, in Ucraina oltre 2.800 scuole danneggiate o distrutte dal 2022 Quest'anno, con il protrarsi della guerra su vasta scala, oltre 340 strutture scolastiche in Ucraina sono state danneggiate o distrutte, interrompendo l'apprendimento dei bambini e privandoli del loro diritto all'istruzione. Questo porta il numero totale di scuole danneggiate o distrutte a 2.800 dall'escalation della guerra nel febbraio 2022. Dato che questo è il numero di incidenti verificati solo dall'Onu, il numero reale è probabilmente più alto. Durante quest'anno scolastico, 4,6 milioni di bambini in Ucraina dovranno affrontare ostacoli all'istruzione, poiché stanno vivendo il quarto anno accademico in piena guerra. I continui attacchi danneggiano o distruggono le scuole e minacciano la vita dei bambini. Gli allarmi antiaerei interrompono le lezioni. Molte scuole, soprattutto nelle zone di frontiera, rimangono chiuse a causa delle ostilità o della mancanza di rifugi adeguati, costringendo quasi un milione di bambini a studiare online. "Le scuole devono essere luoghi protetti dove i bambini possano imparare in sicurezza, anche durante la guerra. In tempi di crisi, l'istruzione offre ai bambini un'ancora di salvezza e un senso di normalità- ha dichiarato Munir Mammadzade, rappresentante dell'Unicef in Ucraina - Le scuole sono luoghi di apprendimento che favoriscono anche lo sviluppo olistico dei bambini attraverso la socializzazione con i coetanei e gli insegnanti, oltre a consentire l'accesso ad altri servizi sociali". Ucraina, l'aeronautica abbatte 92 droni russi nella notte Nel suo rapporto quotidiano sugli attacchi notturni russi, l'Aeronautica militare ucraina ha dichiarato di essere stata attaccata da 142 droni di tipo Shahed e Guerbera, tra gli altri, tra mercoledì e giovedì notte. Ha affermato di averne abbattuti 92, principalmente nel nord, nel sud e nell'est del Paese. Quarantadue attacchi hanno preso di mira 18 siti, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli. Rutte: "La Russia non ha voce in capitolo su adesione dell'Ucraina alla Nato" La Russia non ha voce in capitolo nell'adesione dell'Ucraina all'Alleanza Nato e questa decisione dipende esclusivamente dall'unanimità degli Stati membri, ha detto il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, in un'intervista a El Pais. "La Russia non ha diritto di voto né di veto su chi diventa membro della Nato", ha aggiunto e allo stesso tempo, all'interno dell'Alleanza, le decisioni di adesione devono essere unanimi. "Al vertice di Washington, abbiamo deciso che l'Ucraina è su un percorso irreversibile verso la Nato. Allo stesso tempo, diversi alleati, tra cui gli Stati Uniti, hanno dichiarato di essere attualmente contrari all'adesione dell'Ucraina", ha affermato. Secondo Rutte, nell'ambito del piano di pace statunitense, all'Ucraina devono essere fornite garanzie di sicurezza sufficientemente affidabili affinché la Russia non tenti mai più di attaccarla se l'adesione alla Nato non sarà un'opzione. La Russia, ha aggiunto, "continuerà a rappresentare una minaccia a lungo termine. Se un presidente russo è disposto a sacrificare un milione di suoi connazionali (...) dobbiamo essere preparati. Ecco perché dobbiamo investire molto di più nella nostra difesa. Un piano di pace non cambia la valutazione secondo cui la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per l'Europa".

