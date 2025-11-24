In mattinata la riunione dei leader Ue presenti in Angola, per il summit Ue-Africa, per discutere il piano di pace per Kiev. Gli Usa hanno ribadito che «qualsiasi accordo futuro deve rispettare pienamente la sovranità» del paese. A Kharkiv un attacco russo ha ucciso almeno quattro persone

A Ginevra domenica è iniziata la trattativa per modificare il piano di pace per l’Ucraina presentato dagli Stati Uniti. «Le discussioni hanno mostrato progressi significativi verso l’allineamento delle posizioni e l’individuazione di chiari passi successivi», si legge in una nota della Casa Bianca, che ha ribadito come «qualsiasi accordo futuro» debba «rispettare pienamente la sovranità dell'Ucraina e garantire una pace sostenibile e giusta». A seguire, fa sapere l’amministrazione Usa, «le parti hanno redatto un quadro di pace aggiornato e perfezionato».

Intanto, nella notte, un attacco russo a Kharkiv ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite almeno 17. Mentre in Angola, alle 10.30, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha convocato una riunione dei capi di Stato e di Governo dell'Ue presenti al summit Ue-Africa per discutere il piano di pace per Kiev.

Merz: «Sosteniamo la posizione negoziale dell'Ucraina» «Sono attualmente in corso negoziati a Ginevra su alcuni di questi 28 punti. Le condizioni non negoziabili sono senza dubbio l'integrità territoriale dell'Ucraina e il diritto del paese a esistere. Su questo non si può trattare e quindi noi, e io personalmente, sosteniamo la posizione negoziale del governo ucraino». Lo afferma il cancelliere tedesco Friedrich Merz in un'intervista a Repubblica, sottolineando di «comprendere la disperazione dell'intera Ucraina, perché questa guerra dura ormai da quasi quattro anni, ed è per questo che il presidente Zelensky ha una posizione così netta. Non può abbandonare il Paese e noi lo sosteniamo in questa posizione». Sulle garanzie di sicurezza che possono essere offerte all'Ucraina «abbiamo già discusso qualche settimana fa a Washington. Sono grato che gli statunitensi abbiano nuovamente manifestato la loro disponibilità a partecipare alla fornitura di garanzie di sicurezza, il ruolo degli Stati Uniti è indispensabile. Ecco perché ne stiamo discutendo», continua Merz, con loro, «ma ora non è il momento giusto per speculare sui dettagli». Ucraina, alle 10.30 riunione dei leader Ue in Angola Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha convocato per le 10.30 una riunione dei capi di Stato e di Governo dell'Ue presenti in Angola - per il summit Ue-Africa - per discutere il piano di pace per l'Ucraina. I leader non presenti in loco potranno partecipare in videoconferenza. Usa-Ucraina, le parti hanno redatto piano pace perfezionato «A seguito delle discussioni, le parti hanno redatto un quadro di pace aggiornato e perfezionato», si legge in una dichiarazione congiunta Stati Uniti-Ucraina, rilasciata da Washington dopo i colloqui di Ginevra tra le due delegazioni. Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha guidato la delegazione che ha incontrato domenica a Ginevra funzionari ucraini ed europei per cercare di elaborare un piano per porre fine al conflitto, iniziato nel febbraio 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dato all'Ucraina tempo fino al 27 novembre per approvare il suo controverso piano per porre fine a quasi quattro anni di combattimenti. Ma Kiev ha chiesto modifiche a una bozza che accoglieva una serie di richieste intransigenti di Mosca, con il piano in 28 punti che richiedeva al paese invaso di cedere territorio, ridurre il proprio esercito e impegnarsi a non aderire mai alla Nato. L'annuncio di una nuova bozza nella dichiarazione sembrava indicare che le modifiche fossero state effettivamente apportate. «I colloqui sono stati costruttivi, mirati e rispettosi, sottolineando l'impegno condiviso per il raggiungimento di una pace giusta e duratura», si legge nella dichiarazione. «Le discussioni hanno mostrato progressi significativi verso l'allineamento delle posizioni e l'identificazione di chiari passi successivi. Hanno ribadito che qualsiasi accordo futuro deve rispettare pienamente la sovranità dell'Ucraina e garantire una pace sostenibile e giusta». Entrambe le parti si sono impegnate a continuare a lavorare su proposte congiunte «nei prossimi giorni». Casa Bianca: «Fermo l'impegno su sovranità e sicurezza dell'Ucraina» Il segretario di stato Marco Rubio, l'inviato speciale Steve Witkoff, Jared Kushner, il segretario dell'esercito Usa Daniel Driscoll hanno tenuto domenica «un incontro ampio e produttivo con la delegazione Ucraina per esaminare le ultime bozze degli accordi in discussione. La conversazione è stata franca, dettagliata e condotta in uno spirito di collaborazione e obiettivi condivisi», scrive la Casa Bianca nel resoconto sui colloqui di pace a Ginevra. «Il segretario Rubio e il suo team - prosegue la nota - hanno ribadito il fermo impegno degli Stati Uniti a garantire che la sovranità, la sicurezza e la futura prosperità dell'Ucraina rimangano centrali nel processo diplomatico in corso. Hanno sottolineato che questo lavoro è guidato dall'obiettivo del presidente Trump di porre fine a una guerra che ha causato la morte di milioni di persone e prevenire ulteriori perdite di vite umane attraverso una pace duratura e applicabile. Entrambe le parti hanno accolto con favore i costanti progressi compiuti e hanno concordato di proseguire le consultazioni man mano che gli accordi si avvicinano alla fase finale di definizione». Casa Bianca, colloqui Ginevra significativo passo avanti L'incontro di Ginevra «si è concluso con un'intesa condivisa che la giornata di domenica ha segnato un significativo passo avanti e che un coordinamento stretto e continuo sarà essenziale mentre le parti lavorano per una pace duratura e globale», si legge nel resoconto della Casa Bianca dei colloqui di pace a Ginevra tra la delegazione Usa e quella ucraina. Usa: «Per Kiev ben affrontate tutte le sue preoccupazioni» «La delegazione ucraina ha confermato che tutte le sue principali preoccupazioni — garanzie di sicurezza, sviluppo economico a lungo termine, protezione delle infrastrutture, libertà di navigazione e sovranità politica — sono state affrontate in modo approfondito durante l'incontro». Così il resoconto della Casa Bianca sui colloqui di pace a Ginevra, tra la delegazione Usa e quella ucraina. Kiev «ha espresso apprezzamento per l'approccio strutturato adottato per integrare i loro contributi in ogni componente del quadro di accordo in via di definizione», continua la nota. Sindaco di Kharkiv: «4 morti e 17 feriti in un attacco russo» Un attacco di droni russi su Kharkiv ha ucciso quattro persone e ne ha ferite 17 domenica, ha dichiarato il sindaco. «Al momento, si sa che 17 persone sono rimaste ferite. Quattro persone sono morte», ha detto il sindaco Igor Terekhov, riferendo dell'attacco serale in un messaggio su Telegram. Per Oleg Synegubov, capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv, l'attacco è stato «massiccio».

