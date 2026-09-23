Ucraina e Russia, le armate dei disertori. Quando solo fuggire vuol dire vivere

In quattro anni almeno 290 mila soldati ucraini hanno abbandonato i loro reparti, mentre i renitenti forse sono oltre 2 milioni. I numeri russi sono più incerti, ma anche qui si sospetta il fenomeno di massa. Poi ci sono le testimonianze: soldati che chiedono il processo pur di non tornare al fronte, militari che danno la caccia ad altri militari, i reclutatori che commettono abusi pur di far tornare le statistiche

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Il 20 settembre in Ucraina è scaduta la sanatoria per cui chi ha lasciato il reparto senza permesso entro il 12 giugno poteva rientrare scegliendosi brigata e mansione, senza passare dalla polizia militare. Non è la prima: già nell’estate 2024 il parlamento di Kyiv aveva cancellato la responsabilità penale per chi, fuggito una prima volta, accettava di tornare. Dopo quattro anni e mezzo, la diserzione è forse il punto da cui questa guerra si capisce meglio. In Ucraina la sigla è Szč (Samovil’ne