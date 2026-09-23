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Ucraina e Russia, le armate dei disertori. Quando solo fuggire vuol dire vivere

Christian Raimo
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23 settembre 2026 • 07:00

In quattro anni almeno 290 mila soldati ucraini hanno abbandonato i loro reparti, mentre i renitenti forse sono oltre 2 milioni. I numeri russi sono più incerti, ma anche qui si sospetta il fenomeno di massa. Poi ci sono le testimonianze: soldati che chiedono il processo pur di non tornare al fronte, militari che danno la caccia ad altri militari, i reclutatori che commettono abusi pur di far tornare le statistiche

Il 20 settembre in Ucraina è scaduta la sanatoria per cui chi ha lasciato il reparto senza permesso entro il 12 giugno poteva rientrare scegliendosi brigata e mansione, senza passare dalla polizia militare. Non è la prima: già nell’estate 2024 il parlamento di Kyiv aveva cancellato la responsabilità penale per chi, fuggito una prima volta, accettava di tornare. Dopo quattro anni e mezzo, la diserzione è forse il punto da cui questa guerra si capisce meglio. In Ucraina la sigla è Szč (Samovil’ne

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.