«Almeno cinque persone sono state uccise quando i russi hanno bombardato Chasiv Yar questa mattina», ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Vadym Filashkin, precisando che l’attacco sulla cittadina del Donbass ha colpito una casa privata e un grattacielo, uccidendo uomini di età compresa tra 24 e 38 anni, ha scritto su Telegram, riporta Ukrinform. A seguito dell’ultimo attacco, Filashkin ha esortato i residenti a evacuare.

Nel nord-ovest dell’Ucraina, a Kharkiv, è stata dichiarata una giornata di lutto per le sette persone morte nell’attacco russo sulla città con la bomba planante. Lo ha annunciato il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov su Telegram, riporta Ukrinform. I feriti sono invece 97, tra cui 22 bambini, in base a quanto ha riferito il capo dell’Amministrazione militare regionale, Oleh Syniehubov, su Telegram, ripreso sempre da Ukrinform. Tra le sette vittime c’è anche una ragazza di 14 anni, che ha perso la vita in un parco giochi nel quartiere Nemyshlyanskyi.

«Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro parenti e i loro cari. Oggi a Kharkiv è stato annunciato il lutto», ha scritto il sindaco Terekhov. Condoglianze sono state espresse anche dal presidente Volodymyr Zelensky, promettendo che la Russia «sarà ritenuta responsabile per tutte le sue cattive azioni».

Nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale, le truppe russe hanno poi preso il controllo dell’insediamento di Kirove, secondo quanto riporta il ministero della Difesa. Mentre procede l’incursione ucraina nella regione russa di Kursk, la Russia sta facendo progressi graduali nella regione ucraina, una delle quattro che Mosca sostiene di aver annesso, una rivendicazione territoriale condannata e ritenuta illegale da Kiev e dagli alleati occidentali. I successi russi sono emersi da un rapporto di Reuters.

Nella notte tra venerdì e sabato, le difese ucraine hanno detto di aver abbattuto 24 su 52 droni lanciati dalla Russia. A Kiev gli attacchi sono durati circa quattro ore, ma tutti i droni diretti verso la capitale sono stati intercettati dal sistema anti-aereo. Non sono stati segnalati danni gravi in città, né ci sono state segnalazioni di feriti. Prese di mira anche le regioni di Poltava, Cherkasy, Kyrovohrad e Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, dove i droni sono stati abbattuti, così come nelle regioni di Chernihiv e Sumy nel nord e nella regione di Mykolayiv nel sud.

Incursione ucraina

Sono cinque le persone morte nell’attacco ucraino nella regione russa di Belgorod e, secondo quanto dichiara il governatore locale Vyacheslav Gladkov, 37 persone sono state portate in ospedale. Parte di un’offensiva lanciata da Kiev negli ultimi mesi verso le regioni russe vicine al confine, il bombardamento di venerdì è stato condannato dal ministero degli Esteri russo, che, riporta l’agenzia di stampa russa Tass, lo ha definito «un attacco terroristico e un atto intimidatorio pianificato», sostenendo che l’Ucraina abbia usato «munizioni a grappolo del sistema missilistico a lancio multiplo Vampire (Mlrs) di fabbricazione ceca».

«Chiediamo ancora una volta a tutti i governi responsabili e alle strutture internazionali competenti di condannare fermamente questo brutale attacco terroristico e di prendere pubblicamente le distanze dal regime di Kiev e dai suoi alleati occidentali che commettono tali crimini», ha dichiarato il dipartimento diplomatico in una nota.

Secondo il ministero degli Esteri sarebbe poi stato «un atto terroristico di intimidazione pre-pianificato e attentamente preparato», annunciando poi «inevitabili punizioni» e aggiungendo che l’operazione militare di Mosca continuerà finché non verranno raggiunti tutti gli obiettivi, tra cui «la smilitarizzazione e la denazificazione» dell’Ucraina.

Prosegue l’incursione militare ucraina in territorio russo, cominciata all’inizio di agosto, legittimata anche dal segretario della Nato uscente Jens Stoltenberg, intervistato dal quotidiano tedesco Die Welt. «È legittima e rientra nel diritto di Kiev all’autodifesa», ha affermato, aggiungendo che «i soldati, i carri armati e le basi militari russi sono obiettivi legittimi secondo il diritto internazionale». Questo significa, sottolinea Stoltenberg, che il diritto all’autodifesa dell’Ucraina «non si ferma al confine», secondo il diritto internazionale.

Se il segretario della Nato spiega poi che «non è stata pianificata con la Nato, e l’Alleanza non ha avuto alcun ruolo», precisa però che continuerà a sostenere l’Ucraina con consegne di armi e attrezzature, «vitali» per contrastare l’invasione russa.

Per il segretario dell’Alleanza è un’operazione che come tutte «comporta dei rischi», ma «spetta all’Ucraina decidere come difendersi» e, in un’intervista al settimanale tedesco “Welt am Sonntag” ricorda quanto detto dal presidente ucraino Zelensky, che «ha chiarito che l’operazione mira a creare una zona cuscinetto per impedire ulteriori attacchi russi dall'altra parte del confine».

Il sistema di difesa italiano

Tra i sistemi di difesa attesi da Kiev, il Samp-T promesso dall’Italia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto al Globsec Prague Forum 2024, ha però condiviso l’irritazione per il ritardo delle società che se ne devono occupare: «Sto litigando con le aziende italiane perché devo consegnare un sistema Samp-T di difesa all’Ucraina e l’azienda italiana che deve sistemarlo ad agosto era chiusa per ferie, sabato e domenica non lavora e di sera non lavora».

Crosetto ha sottolineato poi che «le aziende russe cinesi e iraniane lavorano sette giorni alla settimana, 365 giorni l’anno e 24 ore al giorno. Sto esagerando ma noi ci contrapponiamo con questi sistemi. Putin decide che il giorno dopo una fabbrica di auto il giorno dopo fa armi. Noi non riusciamo a cambiarne neanche una che fa armi facendola produrre in modo più veloce. Dobbiamo cambiare, l’Europa deve prenderne atto, i ministri ne hanno preso atto e mi auguro che lo faremo nella maniera più veloce possibile perché la cosa che ci manca di più è il tempo».

