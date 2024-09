Le esplosioni hanno scosso la città di Poltava, nel centro dell’Ucraina, meno di due minuti dopo la fine dell’allarme aereo, mentre le persone ancora cercavano di scendere nei rifugi antiaerei. Due missili balistici russi hanno colpito l’Istituto di telecomunicazioni militari e un vicino ospedale. Secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, i morti sono stati almeno 51 e i feriti 200, bilancio che fa dell’attacco uno dei più gravi dall’inizio della guerra.

Non è chiaro quante delle vittime siano civili e se tra loro ci sono anche militari. A compiere l’attacco sarebbero stati due missili balistici russi, troppo veloci per consentire alle persone di trovare rifugio.

Blogger e corrispondenti militari filorussi festeggiano l’attacco, sostenendo che i morti sarebbero in gran parte soldati d’élite, riuniti nel campus militare al centro dell’attacco per un evento di formazione. Per una volta, non sembrano vuote vanterie. Zelensky, oltre ad annunciare una rappresaglia nei confronti della «feccia russa» responsabile dell'attacco, ha anche promesso un’indagine per chiarire come l’attacco sia stato possibile.

Nel frattempo, dall’opinione pubblica ucraina si sono levate diverse critiche nei confronti della leadership di Kiev. Un ex ufficiale ucraino ha commentato su X: «Non è la prima volta che la Russia ha preso di mira strutture piene di personale. Sembra che alcuni generali debbano ancora imparare le regole basilari del gioco, nonostante siamo al terzo anno di guerra».

Poltava ha 280mila abitanti ed è un importante snodo logistico e militare. Si trova sulla strada principale che da Kiev conduce a Kharkiv ed è un’importante base di retrovia per le forze armate e per l’aviazione in particolare.

Negli ultimi due anni, tanto gli ucraini quanto i russi hanno subito forti perdite in attacchi aerei che hanno preso di mire concentrazioni di soldati in occasione di riviste militari, riunioni o altri eventi. Questi attacchi in genere sono possibile poiché i comandanti utilizzano strutture già note all’avversario per riunirsi oppure perché si espongono in aree vicine al fronte e hanno spesso portato alla rimozione di alti ufficiali.

