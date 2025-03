"Ho avuto un buon incontro con il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Sono grato per la sua saggia prospettiva sugli affari globali e per il suo sostegno all'Ucraina. È stato particolarmente importante sentire parole di fiducia nel futuro dell'Ucraina", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la visita. "Abbiamo discusso di tutte le questioni chiave all'ordine del giorno, sia bilaterali che di cooperazione con altri partner. Ho riconosciuto gli sforzi del Principe ereditario per avvicinare la vera pace. L'Arabia Saudita fornisce una piattaforma cruciale per la diplomazia e noi lo apprezziamo. La delegazione Ucraina rimane a Gedda per lavorare con il team statunitense e speriamo in risultati concreti. La posizione dell'Ucraina in questi colloqui sarà pienamente costruttiva". E ancora: "Con il Principe ereditario abbiamo discusso in dettaglio i passi e le condizioni necessarie per porre fine alla guerra e garantire una pace affidabile e duratura. Ho sottolineato in particolare la questione del rilascio dei prigionieri e del ritorno dei nostri figli, che potrebbe diventare un passo fondamentale per creare fiducia negli sforzi diplomatici. Una parte significativa della discussione è stata dedicata ai formati delle garanzie di sicurezza. "Apprezziamo la disponibilità dell'Arabia Saudita a espandere la cooperazione economica e a investire in Ucraina. Abbiamo discusso i settori chiave per gli investimenti, a partire da sicurezza, energia e infrastrutture. Condividiamo una visione comune per lo sviluppo economico e l'interazione, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione dell'Ucraina"