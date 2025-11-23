Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X che le operazioni di soccorso a Ternopil, dove un missile russo ha colpito un edificio residenziale, si sono concluse dopo quattro giorni di lavoro incessante. "A seguito di questo crimine russo, 33 persone sono state uccise, di cui sei bambini. Le mie condoglianze alle famiglie e ai loro cari. Purtroppo, sei persone risultano ancora disperse", ha scritto, ringraziando i soccorritori per il loro impegno. "Oggi i nostri consiglieri lavoreranno in Svizzera con rappresentanti di Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito. Ma, in parallelo al percorso diplomatico, dobbiamo fare tutto il possibile per rafforzare la nostra difesa contro questi attacchi malvagi. È estremamente importante accelerare l'implementazione di tutti gli accordi con i nostri partner riguardo ai sistemi di difesa aerea e ai missili", ha concluso.