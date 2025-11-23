Mentre sono sul punto di iniziare le trattative di pace in Svizzera, si rincorrono le critiche al testo dell’accordo, che anche il segretario Rubio, da sempre ostile a Mosca, non avrebbe apprezzato. In Ucraina continuano a colpire i droni russi, mentre vicino Mosca è scoppiato un incendio in una centrale elettrica
Il segretario di Stato Marco Rubio è atterrato poco fa in Svizzera per prendere parte ai colloqui di pace sul conflitto ucraino dopo che nella giornata di sabato il presidente americano Donald Trump ha aperto a una possibile mediazione sulla bozza di piano circolata nei giorni scorsi.
Un gruppo di senatori critici ha diffuso la notizia che anche Rubio non avrebbe apprezzato il piano definendolo «lista dei desideri di Putin», ma poi è arrivata la smentita.
In Ucraina continuano le ostilità, mentre vicino mosca un drone di Kiev ha colpito e fatto scoppiare un incendio in una centrale elettrica.
In giornata anche la manifestazione di solidarietà all’Ucraina in programma nel pomeriggio a Roma: diversi partiti politici hanno già annunciato la loro intenzione di aderire.
PUNTI CHIAVE
13:11
Von der Leyen: "No alle modifiche dei confini"
Von der Leyen: "No alle modifiche dei confini"
I confini dell'Ucraina non possono essere modificati con la forza, non possono esserci limitazioni alle forze armate di Kiev ed è necessario che venga pienamente rispecchiata la centralità dell'Unione europea nel garantire la pace all'Ucraina. Sono queste le condizioni illustrate dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione sui colloqui di pace per l'Ucraina. "L'Ucraina è stata al centro di numerose discussioni negli ultimi giorni. Qualsiasi piano di pace credibile e sostenibile dovrebbe innanzitutto porre fine alle uccisioni e alla guerra, senza però gettare i semi per un futuro conflitto. Abbiamo concordato i principali elementi necessari per una pace giusta e duratura e per la sovranità dell'Ucraina. Vorrei evidenziarne tre. Innanzitutto, i confini non possono essere modificati con la forza", spiega von der Leyen in una nota.
La delegazione ucraina incontra gli europei
La delegazione Ucraina, attualmente in Svizzera per discutere il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia, ha incontrato i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito. Lo ha annunciato su Telegram il capo negoziatore di Kiev, Andriy Yermak. "Ho tenuto il primo incontro con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader di Regno Unito, Francia e Germania. Il prossimo incontro sarà con la delegazione americana", ha spiegato Yermak.
Zelensky: "Dobbiamo rafforzare la nostra difesa"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X che le operazioni di soccorso a Ternopil, dove un missile russo ha colpito un edificio residenziale, si sono concluse dopo quattro giorni di lavoro incessante. "A seguito di questo crimine russo, 33 persone sono state uccise, di cui sei bambini. Le mie condoglianze alle famiglie e ai loro cari. Purtroppo, sei persone risultano ancora disperse", ha scritto, ringraziando i soccorritori per il loro impegno. "Oggi i nostri consiglieri lavoreranno in Svizzera con rappresentanti di Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito. Ma, in parallelo al percorso diplomatico, dobbiamo fare tutto il possibile per rafforzare la nostra difesa contro questi attacchi malvagi. È estremamente importante accelerare l'implementazione di tutti gli accordi con i nostri partner riguardo ai sistemi di difesa aerea e ai missili", ha concluso.
Incendio alla centrale elettrica vicino Mosca colpita da droni ucraini
Un enorme incendio è divampato nella centrale termoelettrica di Shatura, a circa 120 chilometri a est di Mosca, dopo un attacco con droni attribuito all'Ucraina. Le immagini della gigantesca palla di fuoco hanno iniziato a circolare sui media russi poco dopo l'allarme lanciato dalle autorità locali. Secondo il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, "alcuni droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea", mentre "altri sono caduti sul territorio della centrale", provocando il rogo.
Kiev: "Attacco russo con 98 droni"
Maxi-attacco della Russia che, durante la notte, ha colpito l'Ucraina con 98 droni, tra cui circa 60 droni Shahed.
Mosca: "Distrutti 75 droni russi la scorsa notte"
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 75 droni ucraini la scorsa notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass."La scorsa notte, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 75 droni ucraini: trentasei droni sul Mar Nero, dieci droni sul territorio della Repubblica di Crimea, nove droni nella regione di Bryansk, sette droni nella regione di Voronezh, quattro droni nella regione di Krasnodar, tre droni nella regione di Smolensk, due droni sul territorio della regione di Mosca e della regione di Belgorod, e un droni nelle regioni di Kaluga e Ryazan", ha specificato il ministero.
Kellogg: "Zelensky potrebbe venire a discutere il piano negli Usa"
"È un buon piano. Ci sono cose che devono essere codificate e spiegate in maniera migliore, ma ci siamo quasi", e che il piano sia positivo lo si potrà dire anche "quando il presidente ucraino Zelensky arriverà negli Stati Uniti, cosa che probabilmente accadrà". Così, in un'intervista a Fox News, l'inviato speciale dell'Amministrazione Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg. "Non vogliamo che la storia si ripeta. Non vogliamo il ritorno del memorandum di Budapest. Non vogliamo il ritorno degli accordi di Minsk", ha aggiunto Kellogg.
Kellogg: "Le elezioni in Ucraina sono necessarie"
Le elezioni in Ucraina sono un processo obbligatorio, ha dichiarato l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per l'Ucraina, Keith Kellogg, in un'intervista a Fox News riportata dall'agenzia russa Tass. "C'è questo punto nel piano, che ritengo importante, che ci saranno le elezioni. Il piano afferma chiaramente che l'Ucraina deve indire le elezioni entro cento giorni" ha detto Kellogg.
© Riproduzione riservata