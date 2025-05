"L'Unione europea non è in grado di ammettere che le sanzioni anti-russe non solo hanno fallito, ma hanno anche danneggiato in modo significativo le economie dei paesi europei", ha detto in un'intervista a il vertice della direzione per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo, Vladislav Maslennikov. "Non vogliono risponderne davanti ai cittadini", ha aggiunto. Ungheria e Slovacchia, ha sostenuto, sono stati i paesi più coerenti nell'opporsi all'inasprimento delle sanzioni contro la Russia, ma la loro influenza non è stata sufficiente per "fermare completamente la politica delle sanzioni di Bruxelles".