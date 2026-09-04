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Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all’agenzia russa Tass.

Era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giovedì, ad annunciare in un videomessaggio, ripreso da Ukrainska Pravda, che i negoziatori statunitensi visiteranno Ucraina e Russia. «Hanno confermato che avranno un incontro a Mosca e un altro a Kiev», ha detto Zelensky degli emissari di Trump, nel suo discorso quotidiano, precisando che le date fissate sono «provvisorie». Che gli Stati Uniti continuino a essere attivamente coinvolti negli sforzi diplomatici, ha aggiunto, è «molto importante».

Odessa

Intanto, è passata un’altra notte di attacchi russi su tutta l’Ucraina. Le forze armate di Mosca hanno attaccato le infrastrutture civili della regione di Odessa, ha scritto su Telegram il governatore Oleg Kiper. «Sono stati danneggiati appartamenti, facciate e vetrate in due condomini. Un uomo è deceduto, tre donne sono rimaste ferite», ha scritto Kiper. Nell’attacco una persona è morta e tre sono rimaste ferite, ha fatto sapere il capo dell’amministrazione militare della città di Odessa, Serhiy Lysak, ripreso da Rbc-Ucraina.

Nella regione di Dnipro, due poliziotti hanno perso la vita e uno è rimasto ferito. Nella capitale, presa di mira dai raid, sono state ferite 14 persone.

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