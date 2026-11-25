Non solo l’Italia, anche Germania, Norvegia e Finlandia chiedono «stabilità». I negoziati intanto perdono colpi. Anche Trump sembra crederci sempre meno. Nel blitz a Bengasi morti due militari libici. Le truppe di Haftar: «Sarà vendetta»

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Sono di nuovo giorni complicati per la diplomazia ucraina. Nonostante i successi militari delle sue “operazioni speciali”, o forse proprio per questa ragione, in molti tra i suoi alleati si stanno impegnando a rassicurare più i timori del Cremlino che quelli del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Secondo diversi media ucraini, tra cui il Kyiv Independent, la Casa Bianca avrebbe garantito a Mosca che il pacchetto di garanzie militari che intende offrire a Kiev non include lo schieramento di