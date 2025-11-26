Il presidente Usa ha parlato a bordo dell’Air Force One, andando in Florida. Il Cremlino ha confermato la visita dell’inviato speciale Usa Witkoff a Mosca la prossima settimana
«Sapete qual è la scadenza per me? Quando sarà finita». Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre era a bordo dell’Air Force One diretto in Florida, sui negoziati in corso in Ucraina. Trump aveva fissato per giovedì la scadenza per l’accettazione della nuova bozza del piano, ridotto a 19 punti, elaborata nei colloqui tra Ucraina, Ue e Casa Bianca, ma martedì ha fatto marcia indietro. Il Cremlino ha confermato che l’inviato speciale del presidente Usa, Steve Witkoff, si recherà a Mosca: «Posso dire che è stato raggiunto un accordo preliminare per la sua visita», ha dichiarato Ushakov, il consigliere presidenziale russo.
Von der Leyen: «Continuare la pressione su Mosca fino a una pace giusta»
Cremlino, Witkoff a Mosca la prossima settimana
Trump: «Nuova scadenza? Quando sarà finita»
Trump: «Progressi sull'Ucraina ma nessuna deadline per l'accordo»
Von der Leyen: «Per la Russia è il primo passo di un gioco più ampio»
"L'Ucraina sta combattendo per la sua indipendenza e libertà, per i valori alla base della Carta Onu. E per questo l'Ue deve continuare a fare pressione sulla Russia fino a quando si raggiungerà una pace giusta e duratura. L'Europa sosterrà l'Ucraina per tutto il percorso. Il copione della Russia non è cambiato: fin dall'inizio ha creduto di poter superare in termini di tempo l'Ucraina e i suoi alleati. Quindi, ogni volta che ci sono progressi seri nei negoziati che potrebbero portare ad una pace reale, c'è una escalation delle violenze. È uno schema che si ripete. Le voci del Cremlino degli ultimi giorni ci fanno capire quali sono le vere intenzioni della Russia. Per la Russia l'Ucraina è solo il primo passo in un gioco molto più ampio. Per la Russia ogni accordo di pace prevede di ridisegnare i confini, tornare a relazioni tra potenze sfere di influenza. Ma per l'Ucraina e per l'Europa qualsiasi accordo di pace riguarda la creazione di una pace giusta e duratura che non getti le basi per futuri conflitti". Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, intervenendo nella plenaria di Strasburgo del Parlamento europeo per il dibattito sulla posizione dell’Ue sul piano proposto per l'Ucraina e l’impegno dell’Unione verso una pace giusta e duratura.
Von der Leyen: «Continuare la pressione su Mosca fino a una pace giusta»
"Dopo oltre tre anni e mezzo di questa guerra di aggressione, questa è la realtà quotidiana sul campo e dimostra che non possiamo mai perdere di vista ciò che l'Ucraina sta sacrificando, ciò per cui l'Ucraina sta combattendo. La sua sicurezza, la sua libertà, la sua indipendenza, perché in definitiva, è questo che è in gioco, e in questi giorni cruciali per l'Ucraina e per l'Europa, fondamentalmente il nucleo e i valori della Carta delle Nazioni Unite, ed è per questo che l'Europa deve continuare a fare pressione sulla Russia finché non ci sarà una risoluzione giusta e duratura". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento Ue sul piano di pace dell'Ucraina.
Media, Witkoff avrebbe proposto Ushakov di collaborare alla stesura del piano
Steve Whitkoff, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ebbe una conversazione, circa un mese fa, con il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, al quale propose di collaborare alla stesura di un piano di pace per l'Ucraina, simile a quello formulato per Gaza. Lo scrive il Guardian, citando una trascrizione della conversazione telefonica avvenuta fra i due e ottenuta da Bloomberg.
Nel corso della telefonata di 5 minuti del 14 ottobre, Witkoff suggerì che, per raggiungere la pace in Ucraina, sarebbe stato necessario che la Russia acquisisse il controllo del Donetsk e procedesse a un possibile separato scambio territoriale. "Ora, io so cosa ci vorrà per raggiungere un accordo di pace: Donetsk e forse uno scambio di territori da qualche parte", disse l'inviato di Trump sottolineando di ritenere necessarie le concessioni territoriali e dando al contempo indicazioni 'tattiche' su come Putin avrebbe dovuto sollevare l'argomento con Trump, oltre a suggerire una conversazione telefonica con il presidente Usa prima della visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca che sarebbe avvenuta poco dopo, la stessa settimana.
"Dico che invece di parlare in questo modo, parliamo con più speranza, perché credo che arriveremo a un accordo qui", disse ancora Witkoff, menzionando l'accordo di Gaza: "Abbiamo elaborato un piano in 20 punti e penso che sia quello che dobbiamo fare con te".
Cremlino, Witkoff a Mosca la prossima settimana
Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, si recherà a Mosca la prossima settimana. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "Per quanto riguarda Witkoff, posso dire che è stato raggiunto un accordo preliminare per la sua visita a Mosca la prossima settimana", ha dichiarato Ushakov, dopo che Trump aveva dichiarato che l'inviato speciale Usa avrebbe incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, "forse" con Jared Kushner.
Zakharova: «Occidente cerca di ostacolare piano di pace Usa»
"Il clamore mediatico intorno al piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'Ucraina è stato gonfiato perché l'escalation della crisi non è andata secondo i piani di una certa parte della comunità internazionale", ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova durante un'intervista alla radio Sputnik, riporta la Tass.
"Il loro piano, a quanto pare, prevedeva un'escalation della crisi, una corruzione mondiale ancora maggiore, l'uccisione del maggior numero possibile di persone. L'Occidente, mettendo in scena spettacoli politico-diplomatici, cerca, in primo luogo, di ostacolare la risoluzione politico-diplomatica e, in secondo luogo, di manipolare la situazione a proprio vantaggio" ha concluso.
Zaporizhia, 18 feriti in un attacco notturno russo
È di 18 feriti - 12 donne e 6 uomini - il bilancio di un attacco notturno russo sulla città di Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito su Telegram il governatore dell'oblast di Zaporizhia, Ivan Fedorov, precisando che sette edifici residenziali sono stati danneggiati. Sul posto stanno operando i medici del servizio di emergenza per prestare le cure ai feriti. Danni anche a un dormitorio, a un negozio, a una stazione di servizio e a un'attività commerciale.
Trump: «Nuova scadenza? Quando sarà finita»
Donald Trump ha rinunciato a imporre una scadenza qualsiasi alla Russia e all'Ucraina per raggiungere un accordo di pace. "Vorrei che finisse, e non lo sapremo per un po', ma beh, stiamo facendo progressi", ha detto Trump a bordo dell'Air Force One.
Trump aveva fissato per domani la scadenza per l'accettazione del piano di pace proposto dall'Ucraina, ma martedì ha fatto marcia indietro. Alla domanda se stesse imponendo una nuova scadenza, Trump ha risposto: "Sapete qual è la scadenza per me? Quando sarà finita".
Trump ha suggerito che alcuni dei punti critici risiedono nel territorio, affermando: "Se si cerca di ripulire il confine, non si può passare attraverso il centro di una casa. Non si può passare attraverso il centro di un'autostrada. Quindi, stanno cercando di trovare una soluzione, è un processo complicato".
Trump: «Progressi sull'Ucraina ma nessuna deadline per l'accordo»
Non c'è alcuna deadline per raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, ha detto il presidente Usa Donald Trump, affermando che "stiamo facendo progressi". I russi, ha proseguito mentre era a bordo dell'Air Force One diretto in Florida, stanno facendo concessioni per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina. "La loro più grande concessione è che smettono di combattere e non prendono più terra", ha detto.
Trump ha poi sottolineato che il piano iniziale in 28 punti per l'Ucraina era solo una mappa e che l'inviato Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, "forse" con Jared Kushner. "Non sono sicuro che Jared ci vada, ma è coinvolto nel processo, è un tipo intelligente. E incontreranno il presidente Putin, credo la prossima settimana a Mosca", ha aggiunto.
