Alti funzionari degli Stati Uniti, dell'Ucraina e di diversi paesi europei hanno in programma di incontrarsi questo fine settimana nel Regno Unito per cercare di raggiungere una posizione comune in vista dell'incontro in Alaska tra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Lo hanno riferito ad Axios tre fonti a conoscenza dei fatti, secondo cui l'idea di un incontro di persona nel Regno Unito è emersa venerdì durante una videochiamata tra funzionari statunitensi, ucraini ed europei, la terza di questo tipo in poche ore.

Secondo le stesse fonti, la logistica dell'incontro proposto è ancora in fase di discussione, compresa la scelta dei partecipanti. Secondo le stesse fonti citate da Axios, mercoledì scorso Trump ha tenuto una conference call con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei per informarli dell'incontro tra il suo inviato speciale, Steve Witkoff, e Putin. Due fonti hanno riferito che Witkoff ha detto ai partecipanti che Putin ha accettato di porre fine alla guerra se l'Ucraina accetta di cedere le sue regioni di Luhansk e Donetsk, che le forze russe hanno occupato per la maggior parte dopo l'invasione, nonché la Crimea.