«Il tanto atteso incontro si terrà venerdì prossimo nel grande Stato dell’Alaska», ha scritto il presidente Usa su Truth, prevedendo un appuntamento senza il presidente ucraino, che ha risposto: «Qualsiasi decisione che escluda l’Ucraina non porterà a nulla»
L’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà in Alaska il 15 agosto. Ad annunciarlo è stato il presidente statunitense sul suo social Truth: «Il tanto atteso incontro tra me e il presidente russo Vladimir Putin si terrà venerdì prossimo nel grande Stato dell’Alaska», ha scritto, sostenendo che la fine della guerra comporterà «uno scambio di territori». Nelle prime ore di sabato, in risposta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha precisato che «gli ucraini non regaleranno la loro terra all’occupante» e che «qualsiasi decisione che escluda l’Ucraina non porterà a nulla». Secondo le indiscrezioni del Wall Street Journal, Putin avrebbe presentato una proposta all’amministrazione Usa per il cessate il fuoco con importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni.
PUNTI CHIAVE
09:00
Zelensky: "Non regaleremo la nostra terra ai russi"
07:00
Trump: "Il 15 agosto incontrerò Putin in Alaska"
Kiev: "Pronti a collaborare con gli Usa e i partner per una pace giusta"
"L'Ucraina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti e tutti i nostri partner internazionali per raggiungere insieme una pace giusta e duratura", scrive su X il ministro degli Esteri, Andrii Sybiha.
"L'Ucraina rimane aperta a un dialogo significativo e a soluzioni reali negoziate insieme all'Ucraina, nel rispetto della volontà del nostro popolo - sottolinea il capo della diplomazia di Kiev -. Abbiamo bisogno di una pace duratura che non venga distrutta dalla prossima mossa di Mosca".
"Gli ucraini meritano una pace giusta basata sul diritto internazionale e sul rispetto della nostra integrità territoriale e dei confini definiti dalla nostra Costituzione - aggiunge il ministro -. La Russia non deve essere ricompensata per aver iniziato questa guerra. Nonostante gli sforzi instancabili degli Stati Uniti e la continua volontà dell'Ucraina di cercare una pace equa, la Russia continua il suo terrore contro i civili, ignora le scadenze e non mostra alcun interesse sincero a porre fine alla guerra".
A Kherson i droni russi colpiscono un bus: 2 morti e 19 feriti
Due persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite questa mattina in seguito a un attacco lanciato da un drone russo su un bus navetta alla periferia di Kherson, nell'Ucraina meridionale. Durante le operazioni di soccorso, i russi hanno colpito di nuovo con un altro drone, ferendo tre agenti di polizia. Lo hanno reso noto le autorità regionali, riporta Ukrainska Pravda. Tutte le vittime si trovavano all'interno dell'autobus e secondo la polizia due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni.
Axios: funzionari di Kiev, Usa e Ue si riuniranno nel Regno Unito
Alti funzionari degli Stati Uniti, dell'Ucraina e di diversi paesi europei hanno in programma di incontrarsi questo fine settimana nel Regno Unito per cercare di raggiungere una posizione comune in vista dell'incontro in Alaska tra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Lo hanno riferito ad Axios tre fonti a conoscenza dei fatti, secondo cui l'idea di un incontro di persona nel Regno Unito è emersa venerdì durante una videochiamata tra funzionari statunitensi, ucraini ed europei, la terza di questo tipo in poche ore.
Secondo le stesse fonti, la logistica dell'incontro proposto è ancora in fase di discussione, compresa la scelta dei partecipanti. Secondo le stesse fonti citate da Axios, mercoledì scorso Trump ha tenuto una conference call con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei per informarli dell'incontro tra il suo inviato speciale, Steve Witkoff, e Putin. Due fonti hanno riferito che Witkoff ha detto ai partecipanti che Putin ha accettato di porre fine alla guerra se l'Ucraina accetta di cedere le sue regioni di Luhansk e Donetsk, che le forze russe hanno occupato per la maggior parte dopo l'invasione, nonché la Crimea.
Zelensky: "Non regaleremo la nostra terra ai russi"
"Gli ucraini difendono ciò che è loro.... Ovviamente, non daremo alla Russia nessuna ricompensa per quello che ha fatto. La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell'ucraina. Gli ucraini non regaleranno la loro terra all'occupante". Lo ha scritto su Telegram Volodymyr Zelensky, dopo l'annuncio di Trump di un incontro con Putin, senza il presidente ucraino.
Zelensky ha poi aggiunto che "l'Ucraina è pronta a prendere decisioni concrete che possano portare alla pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che escluda l'Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace e non porterà a nulla. Sono decisioni morte, non funzioneranno mai. E noi tutti abbiamo bisogno di una pace reale, viva, che le persone rispettino".
Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, il presidente russo Putin ha presentato una proposta all'amministrazione Trump per il cessate il fuoco che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni.
Governatore Alaska: "Pronti per l'incontro Trump-Putin"
"Accolgo con favore l'imminente incontro tra il Presidente Donald Trump e il presidente russo Putin, che si terrà qui, nel grande stato dell'Alaska. L'Alaska è la posizione più strategica al mondo, situata al crocevia tra Nord America e Asia, con l'Artico a nord e il Pacifico a sud. Con appena due miglia che separano la Russia dall'Alaska, nessun altro luogo svolge un ruolo più vitale per la nostra difesa nazionale, la sicurezza energetica e la leadership artica". Lo scrive su X il governatore dell'Alaska Mike Dunleavy.
"Ciò che accade nell'Artico e nel Pacifico ha un impatto sull'Alaska prima del resto del paese. È appropriato che discussioni di importanza globale si svolgano qui. Per secoli - prosegue - l'Alaska è stata un ponte tra le nazioni e oggi rimaniamo una porta d'accesso per la diplomazia, il commercio e la sicurezza in una delle regioni più critiche del mondo. Il mondo ci guarderà e l'Alaska è pronta a ospitare questo incontro storico".
Il Cremlino ha confermato il vertice in Alaska
Il Cremlino ha confermato che il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Donald Trump si incontreranno in Alaska per un colloquio venerdì prossimo, definendo la scelta del luogo "abbastanza logica".
"La Russia e gli Stati Uniti sono vicini, confinanti", ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere e assistente del Cremlino. "Sembra abbastanza logico che la nostra delegazione debba semplicemente volare attraverso lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso tra i leader dei due Paesi si tenga in Alaska".
Trump: "Il 15 agosto incontrerò Putin in Alaska"
Donald Trump ha annunciato su Truth che l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin per discutere del conflitto tra Russia e Ucraina avverrà il 15 agosto in Alaska.
L'ultima volta che Putin ha incontrato un leader statunitense è stato nel 2021, in un incontro con l'allora presidente Joe Biden a Ginevra. Nel 2018 aveva incontrato Trump a Helsinki. La proposta di Trump di includere uno "scambio di territori" come parte di un eventuale accordo di pace ha attirato critiche sia a Kiev che in diverse capitali europee.
