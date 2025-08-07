Il consigliere presidenziale ha però precisato che la Russia non ha risposto alla possibilità di colloqui faccia a faccia tra i tre leader. Il bilaterale di alto livello Usa-Russia potrebbe tenersi nei prossimi giorni

«Nei prossimi giorni» su «proposta della parte statunitense» dovrebbe tenersi un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump. Ad annunciare la possibilità di un incontro tra i due leader il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall’agenzia Interfax.

Si tratterebbe, ha precisato Ushakov, di «un incontro bilaterale di alto livello», per cui il team russo, «insieme ai colleghi americani» sta «iniziando la preparazione concreta». Mercoledì Trump aveva fatto sapere, dopo il colloquio a Mosca dell’inviato speciale Steve Witkoff, considerato altamente produttivo, che avrebbe potuto incontrare Putin «molto presto».

La notizia data dal Cremlino e riportata dalle agenzie russe sembra quindi confermare quanto anticipato dal New York Times e dalla Cnn che, citando persone vicine al presidente Usa, avevano riportato l’intenzione di Trump di sedersi con Putin già la prossima settimana e di organizzare poi un incontro a tre con il leader russo e Zelensky.

Mentre incombe la scadenza imposta da Trump alla Russia per il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco in Ucraina, sotto minaccia di sanzioni, anche il presidente ucraino ha chiesto un incontro faccia a faccia con Putin per porre fine alla guerra. «In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader», ha scritto Zelensky sui social. «È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare», ha aggiunto a seguito della telefonata con Trump.

La possibilità di un incontro tra i tre leader è emersa anche durante la visita di Witkoff a Mosca, ha fatto sapere Ushakov, precisando però che da parte russa non c’è stato alcun commento.

Gli ultimi raid ucraini

Nel frattempo, nuovi attacchi con droni hanno preso di mira infrastrutture strategiche russe. Secondo quanto dichiarato dalla Federazione russa, nella regione di Krasnodar, un velivolo senza pilota ha causato un incendio alla raffineria petrolifera di Afipsky durante la notte e danneggiato una struttura militare vicina. Lo riporta il canale Telegram Astra. Anche il servizio per le emergenze russo ha confermato la notizia.

Nel porto di Novorossijsk, snodo per il carburante, le difese aeree russe avrebbero respinto un altro attacco. Segnalazioni anche dalla regione di Volgograd, dove un drone ha colpito un edificio amministrativo nei pressi della stazione di Surovikino: nessuna vittima, anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco, secondo il governatore della regione Andrey Bocharov.

Mosca colpisce con droni kamikaze

Durante la notte, le forze russe hanno lanciato 45 droni, tra cui diversi Shahed kamikaze, contro il territorio ucraino. Nove droni sono riusciti a colpire tre obiettivi, mentre una quarta area ha subito danni a causa della caduta di frammenti di un drone abbattuto.

Secondo quanto riferito dall’Aeronautica di Kiev, 36 velivoli sarebbero stati intercettati o neutralizzati tramite sistemi di difesa aerea e guerra elettronica, attivi nelle regioni settentrionali, meridionali ed orientali del paese.

© Riproduzione riservata