Il leader ucraino accusa gli Usa di fare pressioni per ottenere la resa del paese e dice di contare sul nuovo Congresso a guida Dem che si insedierà a gennaio

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Gli Stati Uniti? «Si stanno mettendo in una situazione molto spiacevole. Politicamente, sembra che si stiano allineando a ciò che Putin vuole: costringere l’Ucraina a compromessi sfavorevoli». Parola del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Bloomberg. Un attacco alla Casa Bianca nel giorno in cui un articolo del Financial Times sembra confermare quello che da tempo a Kiev sospettano in molti: il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, sta bloccando decine di intercettori