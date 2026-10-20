Nella capitale norvegese in corso un nuovo tentativo diplomatico per fermare la guerra. L’obiettivo è trovare una posizione comune tra Kiev, Washington e gli alleati europei prima di avviare un nuovo confronto con il Cremlino

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Nuovo tentativo diplomatico per fermare la guerra in Ucraina: oggi il presidente Volodymyr Zelensky arriverà a Oslo per una serie di colloqui con i leader europei. Anche l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, dovrebbe raggiungere la capitale norvegese per discutere di una proposta di pace. Secondo Axios, Witkoff avrebbe poi in programma una missione a Mosca, dove spera di incontrare Vladimir Putin.

«Farò tutto il possibile per porre fine alla guerra, che ci sia qualcuno presente o meno. Se il presidente Xi lo desidera, lo farò. Sono sicuro che parleremo anche di altre cose, come il commercio. Ma sì, lo farei», ha detto, infatti, Trump ai giornalisti per spiegare che è disposto a incontrare Putin e il presidente cinese Xi Jinping per discutere la fine della guerra in Ucraina, anche senza la partecipazione di Zelensky.

Al tavolo dei colloqui di Oslo ci saranno il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre e il presidente finlandese Alexander Stubb. Secondo fonti americane, ai colloqui dovrebbero partecipare anche rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, oltre a Unione europea e Nato. L’obiettivo è trovare una posizione comune tra Kiev, Washington e gli alleati europei prima di avviare un nuovo confronto con il Cremlino.

La missione arriva in un momento delicato nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina: Zelensky ha accusato gli Usa di rallentare alcune forniture militari e la condivisione di informazioni di intelligence, mentre Trump ha criticato la gestione ucraina dei negoziati.

«Ho parlato con Marco Rubio ed è stata una conversazione sostanziale, incentrata sulle questioni che contano. Sono grato per la sua disponibilità ad aiutare e per la sua posizione chiara. Primo, intercettori di missili balistici, necessari per proteggere vite umane. Secondo, l'allarme precoce per attacchi missilistici balistici russi, che è vitale. Terzo, la situazione con Starlink/Starshield, che deve essere ripristinata. Naturalmente, tutto questo avviene sullo sfondo dei nostri sforzi diplomatici per porre fine a questa orribile guerra e all'uccisione costante di persone. Abbiamo concordato di risentirci presto per un aggiornamento. Grazie Marco, per la discussione costruttiva! Grazie a tutti in America che sostengono approcci equi!», ha scritto su X il presidente ucraino.

Anche Papa Leone XIV ieri è intervenuto per chiedere la pace. Il Pontefice ha telefonato a Zelensky, dopo aver parlato venerdì scorso con Putin. Al centro dei colloqui la drammatica situazione di Oleshky, nella regione di Kherson, sotto controllo russo. Il Papa ha chiesto una tregua umanitaria per consentire l'arrivo di cibo e medicinali e l'evacuazione sicura dei civili. La Santa Sede ha ribadito la disponibilità a favorire il dialogo tra le parti.

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