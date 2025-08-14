Il presidente Usa ha lanciato un avvertimento a Putin e annunciato che alle 19 (ora italiana) parlerà, senza però specificare l’argomento. Venerdì il vertice in Alaska tra i presidenti Usa e russo
La Russia subirà «gravi conseguenze» se non «fermerà la guerra». È l’avvertimento lanciato mercoledì dal presidente Usa Donald Trump all’omologo russo Vladimir Putin, dopo aver sentito i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videoconferenza. Un incontro definito da Trump «ottimo» e «molto amichevole» e ha aggiunto: «Come voto darei 10».
Oggi, 14 agosto, Zelensky è atteso a Downing street alle 9.30 ora locale (le 10.30 in Italia), dove sarà ricevuto dal premier britannico Keir Starmer. Alle 19 (ora italiana), le 13 ora locale, Trump, alla vigilia del vertice con Putin in Alaska, farà un annuncio, ha fatto sapere la Casa Bianca, senza però specificare l’argomento.
Zelensky a Londra vede Starmer in mattinata
Trump pronto a offrire garanzie di sicurezza Usa a Kiev, ma fuori dalla Nato
Secondo Politico, Donald Trump avrebbe detto ai leader europei e ucraini, durante la call di ieri, che gli Stati Uniti sono disposti a fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina in caso di cessate il fuoco, a condizione che l’iniziativa resti sotto guida americana e non della Nato. L’apertura, non ancora commentata dalla Casa Bianca, spiegherebbe il cauto ottimismo europeo in vista del vertice di venerdì in Alaska. Alcune fonti sostengono che Trump intenderebbe offrire a Putin accesso a minerali e terre rare in Alaska e un alleggerimento delle sanzioni in cambio dell’accordo.
Ucraina, 8 morti e 18 feriti in attacchi russi
Almeno otto morti e 18 feriti, tra cui alcuni bambini, negli attacchi russi delle ultime 24 ore. Particolarmente colpite le regioni di Kherson e Donetsk: a Kherson quattro vittime e sei feriti, oltre a gravi danni a case e infrastrutture; a Donetsk tre morti e tre feriti in raid su Kostiantynivka, Pokrovsk e Rodynske. Un morto anche a Kharkiv, mentre a Sumy i bombardamenti hanno ferito almeno sette civili.
Starmer rinnova il sostegno a Zelensky, bandiera ucraina su Downing Street
La bandiera di Kiev è tornata a sventolare accanto all’Union Jack su Downing Street, in attesa dell’incontro odierno tra il premier britannico Keir Starmer e Volodymyr Zelensky, giunto stamattina nel Regno Unito. La Bbc lo interpreta come un rinnovato segnale di sostegno a Kiev alla vigilia del vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, da cui sia Starmer sia i leader europei sono esclusi.
Crosetto: "L'Ue non ha il peso degli Usa"
"La presenza dell'Unione al vertice non garantirebbe sicurezza per il futuro. Putin ha dimostrato di poter trattare oggi e attaccare domani. L'Unione europea, così com'è, non esiste come entità statuale. Von der Leyen rappresenta un'amministrazione regolatoria, burocratica e tutt'al più monetaria. Non ha una politica estera, non ha un leader eletto dal popolo. Non ha peso perché non può paragonarsi agli Usa o alla Russia". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
"In certi momenti la politica internazionale - aggiunge - impone di accantonare alcuni principi di giustizia e piegarsi alla realpolitik . Invitando Putin in territorio statunitense, Trump è consapevole di ignorare il mandato di cattura internazionale che pende su Putin, ma se il vertice può portare alla fine della guerra lui è disposto a farlo". Zelensky, afferma ancora il ministro della Difesa, "sa qual è la linea rossa che non può valicare".
"Il suo dovere necessario - prosegue - è difendere la libertà dell'Ucraina per l'oggi e per il futuro. Sarà uno Stato sovrano quando avrà certezza di un territorio, quando sarà in grado di difendersi e di riportare a casa gli ucraini fuggiti all'estero. Zelensky conosce il suo obiettivo e le mediazioni che sarà costretto a siglare". Intende che l'Ucraina deve fare un passo verso la resa? "No, anzi, nessuna scelta può essergli imposta da Trump, da Putin, dalla Ue e da nessun altro. Ma Zelensky sa che dopo tre anni di guerra gli obiettivi che si era posto devono essere cambiati, non può ottenere tutto, deve mediare tra quel che sarebbe giusto e quel che è accettabile".
Kiev, attacco russo sul Donetsk e regione Sumy
Nella notte scorsa le forze armate russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili e 45 droni. Lo rende noto l'Aeronautica militare Ucraina. L'attacco - viene spiegato - ha riguardato le regioni di Donetsk e Chernihiv tramite droni mentre la regione di Sumy è stata presa di mira con missili.
Telegraph, Trump offrirà a Putin minerali per la pace
Secondo il quotidiano britannico Telegraph, che cita "fonti informate", il presidente Usa Donald Trump si sta preparando a offrire a Vladimir Putin l'accesso russo a minerali e terre rare in Alaska e a revocare alcune sanzioni all'industria aeronautica a Mosca per incentivarlo a porre fine alla guerra in Ucraina.
Droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa Volgograd
Nella notte droni ucraini hanno attaccato la città russa di Volgograd. Durante il raid, sono state udite delle esplosioni nell'area della raffineria di petrolio della Lukoil, in seguito alle quali sono scoppiati degli incendi. "L'incendio e la fuoriuscita di prodotti petroliferi si sono verificati in una raffineria nella regione di Volgograd a causa della caduta di detriti di un drone dopo l'attacco", ha affermato il governatore locale Andrey Bocharov.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi a Londra, dove sarà ricevuto dal premier britannico Keir Starmer, alla vigilia del vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro, secondo cui Zelensky - che ieri era a Berlino, dove insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz ha partecipato alla videocall dei leader europei con il presidente Usa - è atteso a Downing street alle 9.30 ora locale (le 10.30 in Italia).
Casa Bianca, Trump farà un annuncio alle 13 (le 19 in Italia)
Donald Trump farà un annuncio alle 13:00 di giovedì ora locale, le 19:00 in Italia. Lo riferisce la Casa Bianca senza specificare l'argomento dell'intervento del presidente americano alla vigilia dell'incontro con Vladimir Putin in Alaska.
