Sono ufficialmente entrati in vigore i dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio. Il presidente americano, Donald Trump, ha firmato il decreto con cui le imposte su questi materiali salgono dal 25 al 50%. Per il repubblicano, questa nuova sovrattassa dovrebbe consentire di proteggere «le nostre industrie dell'acciaio e dell'alluminio (che) saranno più forti che mai», aveva assicurato durante un discorso in Pennsylvania.

Intanto il governo messicano chiederà questa settimana di essere esentato dalla misura disposta dal presidente americano. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia. «Venerdì chiederemo che il Messico sia escluso», ha dichiarato alla stampa Marcelo Ebrard, definendo la misura «ingiusta, insostenibile e scomoda».

Al contrario, secondo il presidente americano, «questi nuovi dazi saranno più efficaci per combattere l'eccesso di produzione a basso costo proveniente dai paesi stranieri che mina la competitività delle industrie dell'acciaio e dell'alluminio degli Stati Uniti».

