Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha avvertito che un'eventuale prosecuzione delle operazioni militari americane contro l'Iran non farebbe altro che aumentare il costo politico per il presidente Donald Trump nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran. "Le persone compromesse all'interno dell'amministrazione americana stanno nascondendo la testa sotto la sabbia", ha scritto Araghchi in un messaggio pubblicato su X. "Ignorano la realtà sul terreno e sembrano concentrarsi solo sul 2028", ha aggiunto. "L'aggressione insensata che sostengono farà soltanto sì che il presidente degli Stati Uniti paghi un prezzo ancora piu' alto per l'accordo che sta cercando di raggiungere", ha affermato il capo della diplomazia iraniana.