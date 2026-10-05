Le esportazioni di greggio dal Medio Oriente hanno superato i livelli precedenti alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran in quattro dei sette giorni dell'ultima settimana di settembre, nonostante l'aumento degli attacchi alle navi nella regione. Secondo dati provvisori della società di monitoraggio navale Kpler, i volumi hanno raggiunto tra 19,5 e 22,5 milioni di barili al giorno il 24 settembre e dal 27 al 29 settembre, contro una media di 18 milioni di barili al giorno nel periodo precedente all'inizio del conflitto. La media mobile su sette giorni si attestava a 18,5 milioni di barili al giorno il primo ottobre. Il dato comprende i transiti attraverso lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso, le esportazioni dai terminali e i trasferimenti da nave a nave nel Golfo di Oman. Sono pero' aumentati i rischi per la navigazione: secondo la societa' di intelligence marittima Marisks, tra il 28 settembre e i primi giorni di ottobre 2026 sono stati registrati almeno sette attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz, mentre l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha segnalato almeno un attacco al giorno nello Stretto o nel Golfo di Aden dal 2 ottobre.