Usa e Russia trattano, ma Zelensky accusa: «Rallentano Starlink»

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Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, denuncia nuove limitazioni al sistema di internet satellitare Starlink, utilizzato dalle forze armate ucraine. «Il sistema si blocca quando i ricevitori superano la velocità di 160 chilometri all’ora», ha detto Zelensky da Dublino, dove si trovava per il vertice della Comunità politica europea. Una limitazione che ostacola in particolare l’intercettazione di droni russi e che ha già causato vittime tra i civili, ha detto Zelensky, mentre diversi mili