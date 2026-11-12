Putin: «Truppe europee in Ucraina? Subito nuova guerra»

Usa e Russia trattano, ma Zelensky accusa: «Rallentano Starlink»

Davide Maria De Luca
12 novembre 2026 • 20:55
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Il Cremlino offre una tregua in una città contesa del Donbass. Il presidente ucraino spera in un inviato Ue entro fine mese

  Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, denuncia nuove limitazioni al sistema di internet satellitare Starlink, utilizzato dalle forze armate ucraine. «Il sistema si blocca quando i ricevitori superano la velocità di 160 chilometri all’ora», ha detto Zelensky da Dublino, dove si trovava per il vertice della Comunità politica europea. Una limitazione che ostacola in particolare l’intercettazione di droni russi e che ha già causato vittime tra i civili, ha detto Zelensky, mentre diversi mili

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.