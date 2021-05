Il 57enne Sam Cassidy si sarebbe presentato armato alla riunione sindacale della Valley Transportation Authority, società per cui lavorava. Dopo aver ucciso otto persone si sarebbe tolto la vita. «Ci sono fratelli e sorelle del sindacato - persone buone, oneste e laboriose - che sono in lutto» ha detto il presidente Usa Joe Biden

Altra sparatoria di massa negli Stati Uniti. Questa volta a uccidere otto persone prima di suicidarsi è stato Sam Cassidy un dipendente della Valley Transportation Authority, società che gestisce il trasporto con autobus e metro nella contea di Santa Clara.

Gli investigatori sono ancora cauti sul movente che ha spinto il killer a sparare e non hanno divulgato i nomi delle vittime, ma hanno confermato che alcuni di loro erano colleghi di Cassidy. La polizia ha iniziato a ricevere chiamate al numero di emergenze 911 dopo che alcune persone hanno sentito il rumore degli spari provenire dal cantiere della metropolitana poco dopo le 18:30 di mercoledì. Secondo una prima ricostruzione, Cassidy si sarebbe recato armato a una riunione sindacale e avrebbe fatto andare via le donne presenti, poi avrebbe iniziato a sparare contro i colleghi prima di togliersi la vita.

Fuori una struttura della Croce Rossa si sono radunate le famiglie dei lavoratori in attesa di sapere notizie sullo stato di salute dei propri cari. «Questo è un giorno orribile per la nostra città», ha detto il sindaco di San Jose Sam Liccardo. «Queste sono le donne e gli uomini che hanno sostenuto le nostre comunità attraverso questa pandemia», ha aggiunto il sindaco. «Si sono presentati al lavoro ogni giorno come lavoratori essenziali, nonostante i rischi per la loro salute». Sull’accaduto si è espresso anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: «Ci sono almeno otto famiglie che non saranno mai più intere». Il presidente democratico ha aggiunto: «Ci sono bambini, genitori e coniugi che stanno aspettando di sapere se qualcuno che amano tornerà mai a casa. Ci sono fratelli e sorelle del sindacato - persone buone, oneste e laboriose - che sono in lutto».

I precedenti

In questo 2021 si ricordano le sparatorie dei mesi scorsi avvenute in Atlanta, Indianapolis, Colorado e South Carolina. Per evitare che eventi di questo tipo accadano di nuovo, i datori di lavoro si rivolgono sempre più spesso ai propri dipendenti per monitorare i loro colleghi ed evidenziare se individuano comportamenti pericolosi. La regione di San Jose non è stata immune dalla violenza in passato. Nel 2019, un 19enne ha sparato ferendo a morte tre persone, due delle quali bambini, durante un attacco a una fiera alimentare a Gilroy, in California, a circa 40 minuti dal centro di San Jose.

