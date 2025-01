Il presidente americano ha silurato tre democratici del board addetto alla tutela di privacy & co. Demolendo di colpo l’architrave degli accordi Usa-Ue circa lo stoccaggio negli Stati Uniti dei dati consegnati dagli europei alle big tech. Dovremmo reagire facendo come in Cina: crescita di servizi analoghi locali e stop all’esportazione dei dati fuori dai confini dell’Unione

L’Alta corte di giustizia ha annullato per due volte gli accordi fra Usa e Ue per lo “scambio” di dati digitali. Gli accordi, in concreto, lasciano i dati europei sul suolo americano, nei server delle “big tech”, alle quali li consegniamo usando mail, cloud, social e via dicendo.

L’Alta corte ha ritenuto che i dati domiciliati in Usa siano per ciò stesso aperti alle autorità del luogo, le più varie e variamente collegate al mondo americano di politica e affari, e che ciò determini squilibri d’affari, politici e culturali, incompatibili con le garanzie fissate nei patti fondativi dell’Unione europea. Nonché con le stesse norme di privacy sancite dal regolamento Ue del 2017.

Tuttavia, per la terza volta la Commissione Von der Leyen I e il Consiglio dei governi hanno tentato di quadrare il cerchio, accettando l’idea di Biden di un Trans-Atlantic Data Privacy Framework che lascia i dati dove stanno, ma («fidatevi di noi, terra di libertà e rule of law») sotto la tutela di un ente americano denominato Privacy and Civil Liberties Oversight Board (Pclob), specializzato nel tutelare i suddetti valori nel territorio americano.

Sparigliare, ma alla cieca

L’accordo è cosmetico e a vantaggio dei soli Stati Uniti, ma Donald Trump, preso probabilmente da rese dei conti postelettorali, lo ha silurato l’altro ieri cacciando dalla sera alla mattina tre democratici dal Board per sostituirli, in stile Rai, con dei funzionari Maga a fare da garanti della privacy e delle libertà civili.

A questo punto anche il sovranista d’alpeggio o di tonnara dovrà convenire, perfino un po’ arrabbiato, che il velo, già trasparente, è caduto, e che la faccenda dei dati va presa e affrontata per davvero. Finalmente e in tutti i suoi aspetti legali, politici, industriali.

Sta alla Ue (Commissione e Consiglio degli stati) annullare, ancora fresco di firma, l’accordo che da improvvido è divenuto improponibile. E, semmai i vertici esitassero a causa della radicalità della questione, provvederanno, ben si spera, a incoraggiarli i ricorsi legali di professionisti e aziende e dei molti altri che usando mail, servizi e cloud di Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta accumulano altrove dossier contro sé stessi. Sperando fra l’altro che l’avvocato Schrems, l’austriaco che all’Alta corte ha già battuto, per due volte, gli accordicchi precedenti, stia alacremente preparando il terzo round.

Il “Che fare?” della Ue

Il muoversi rumoroso, ma concreto, di Trump ha il merito, gli va concesso, di svegliare opinioni pubbliche distratte. Ma ora tocca ai mass media adottare la questione ed evitare che venga sbrigata senza echi fra politici e burocrati, nazionali e di Bruxelles. La Ue e i 27 Stati dovrebbero ovviamente reagire in termini concreti e al più presto, facendo – duole ammetterlo – esattamente come in Cina.

Xi Jinping avrà pure i suoi difetti, ma da anni ha regolato la questione per benino: da un lato ha protetto la crescita di campioni nazionali (quanto a questo l’Europa è all’anno zero); dall’altro lato ha messo in chiaro con le big tech che possono fare soldi con i dati dei cinesi, ma stoccandoli nei server della Cina.

Le big tech ovviamente ci stanno perché il mercato cinese gli conviene. Ma i soldi che le cinque big tech ricavano dall’Europa sono più, molti di più, di quanti ne estraggano dalla Cina: centinaia di miliardi ogni anno fra pubblicità profilata e percentuali sulle vendite on line. Una montagna rispetto alla bazzecola di costo di qualche capannone dedicato ai server in giro per l’Europa.

Ma le big tech lo faranno solo se costrette, come s’è capito a suo tempo dalle uscite di Zuckerberg, il più vocale dei miliardari al silicone, che tirava la giacchetta a Biden, impegnato a trattare la questione accampando che la localizzazione in Europa comporterebbe qualche spesa sottratta allo sviluppo mirabile di internet, metaverso e così via.

Gli altri quattro non lo dicono, ma certamente lo pensano anche loro. E tutti insieme caricando a palla il “loro” presidente. Che, mentre per le sue brighe cacciava i garanti di Biden, a Davos lamentava a muso duro che le multe europee alle big tech (sostanzialmente per abuso di potere dominante ed evasione delle tasse) sono persecuzioni inaccettabili a danno di grandi campioni americani.

La questione, com’è chiaro, non riguarda i soldi, ma il potere fra le due sponde atlantiche riguardo a denaro, certezza del diritto, concretezza della sovranità dell’Unione come espressione dei 27 Stati e viceversa. È spalancata nei tempi medi la questione della attuale minorità europea nel campo dei servizi digitali, sebbene non manchino le competenze professionali, i soldi, le fabbriche di chip e quant’altro è necessario. Nell’immediato, intanto, e nell’incombere di ampie trattative doganali, non conviene che la controparte abbia i tuoi dati stretti nelle mani.

