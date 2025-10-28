Il presidente Usa e la premier giapponese hanno avuto un incontro molto proficuo dove si sono scambiati elogi e complimenti. Al termine del vertice hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sulle terre rare. Metà degli investimenti promessi dai nipponici potrebbe essere destinata a elettricità e sviluppo energetico

Prosegue il tour in Asia del presidente statunitense Donald Trump. In Giappone ha incontrato la premier Sanae Takaichi con la quale ha firmato un accordo volto a «raggiungere la resilienza e la sicurezza delle catene di approvvigionamento di minerali essenziali e terre rare».

La premier Takaichi ha promesso di inaugurare una nuova «età dell'oro» nelle relazioni tra i due paesi e ha definito Washington un alleato di «altissimo livello». Da parte sua Trump ha risposto: «È un grande onore essere con lei, soprattutto all'inizio del mandato di quello che sarà, credo, uno dei più grandi primi ministri».

500 miliardi di dollari in gioco

Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha dichiarato in una intervista al quotidiano Nikkei che il Giappone ha intenzione di investire 550 miliardi di dollari nell’ambito dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Gli investimenti, si concentreranno su «energia, oleodotti... elementi fondamentali per la sicurezza nazionale e praticamente privi di rischio». Una decine di aziende giapponesi nei settori energetico e cantieristico stanno valutando opportunità di investimento negli Stati Uniti e l'annuncio del primo progetto è atteso entro fine anno. I gruppi forniranno turbine a gas, trasformatori e sistemi di raffreddamento per sostenere la crescita della capacità di generazione energetica statunitense, trainata dalla domanda dei centri dati per l'intelligenza artificiale.

Il segretario ha precisato che oltre la metà degli investimenti potrebbe essere destinata a elettricità e sviluppo energetico, citando tra i progetti idonei anche lo sviluppo dei giacimenti di gas naturale liquefatto (Gnl) in Alaska, con esportazioni destinate al Giappone. Riguardo ai dazi, il segretario ha confermato che le tariffe del 15 per cento su semiconduttori e prodotti farmaceutici giapponesi rimarranno invariate.

Parlando alle truppe statunitensi a bordo della portaerei Uss George Washington, alla base navale di Yokosuka, a sud di Tokyo, Trump ha dichiarato che la premier gli ha comunicato l'intenzione della Toyota di investire negli Stati Uniti. «Aprirà stabilimenti automobilistici in tutto il paese per un valore complessivo di oltre 10 miliardi di dollari», ha detto prima di invitare i militari presenti a bordo a «comprare una Toyota».

Il premio Nobel

La prima premier donna nipponica ha poi elogiato gli sforzi di Trump per un cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia e il «risultato storico senza precedenti» ottenuto con il cessate il fuoco a Gaza. Per questo motivo ha fatto sapere di aver ufficialmente nominato il presidente statunitense Donald Trump per il Premio Nobel per la Pace, consegnandogli i documenti durante il loro incontro bilaterale a Tokyo.

