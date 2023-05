Il leader di Nuova democrazia Kyriakos Mitsotakis manca la maggioranza per cinque seggi e andrà al secondo turno, in cui il partito più votato riceve la maggioranza dei seggi. Umiliazione per l’ex primo ministro Alexis Tsipras

Alle elezioni greche, il partito Nuova democrazia del primo ministro conservatore Kyriakos Mitsotakis ha ottenuto una storica vittoria, doppiando i rivali di Syriza, guidati dall’ex premier Alexis Tsipra. Si tratta della più significativa vittoria elettorale nella storia recente greca: Nuova democrazia a ottenuto il 41 per cento dei voti, mentre Syriza si è fermata al 20.

Nea Demokratia non ha raggiunto la maggioranza per cinque seggi e Mitsotakis ha già fatto sapere che intende affrontare un secondo turno delle elezioni, quando la legge elettorale prevede che il vincitore ottenga il 50 per cento dei seggi.

Dopo la vittoria di oggi, il presidente della Repubblica offrirà a Mitsotakis la possibilità di formare un governo di coalizione, che il premier uscente quasi certamente rifiuterà. «Abbiamo ricevuto dai greci un mandato a formare un governo da soli», ha detto ieri il primo ministro.

Tra gli altri partiti, il socialdemocratico Pasok ha raddoppiato i suoi voti, raccogliendo quasi il 12 per cento. Sono cresciuti anche i comunisti, che portano a casa il 7 per cento, mentre torna in parlamento la destra radicale e no-vax de Soluzione greca.

