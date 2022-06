È la seconda visita, non annunciata, della presidente della Commissione europea dallo scoppio della guerra. Già venerdì potrebbe arrivare il via libera per la candidatura dell’Ucraina nell’Unione europea

La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen è a Kiev per una viaggio non annunciato. Vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy per discutere dello status dell’Ucraina come candidato per entrare nell’Unione europea.

Von der Leyen avrà poi una serie di incontri con i vertici delle principali istituzioni ucraine, in quella che è la sua seconda visita a Kiev dall’inizio della guerra. «Faremo il punto sul lavoro che sarà necessario fare assieme per la ricostruzione» del paese, così come «sui progressi fatti nel suo percorso europeo». Lo ha annunciato la stessa presidente. Non ci saranno annunci particolari dopo questa visita, ma l’obiettivo è arrivare a una soluzione condivisa da tutti i paesi europei e da Kiev.

Via libera vicino

Il parere della Commissione europea, a quanto trapelato, potrebbe arrivare il prossimo venerdì. Lunedì, infatti, ci sarà una prima riunione dei commissari europei a riguardo, mentre venerdì il collegio dei commissari potrebbe dare il via libera alla candidatura dell’Ucraina. La decisione finale spetterà poi al Consiglio europeo, di cui è previsto il vertice a fine giugno.

La Commissione nella valutazione generale sulle condizioni necessarie all’ingresso di Kiev in Unione europea sta prendendo in considerazione diversi aspetti: dal funzionamento amministrativo, nonostante la guerra in corso, allo stato della società civile, passando per il grado di digitalizzazione del paese e delle condizioni economiche (basandosi chiaramente sul periodo pre conflitto).

Restano comunque diverse divergenze tra i paesi membri nell’accogliere o meno l’Ucraina. Gli scettici sono soprattutto Svezia, Danimarca, Olanda e Portogallo, mentre tra i favorevoli l’Italia si è spesa in più di un’occasione con le parole del premier Mario Draghi, e anche i paesi dell’Europa dell’est sono propensi per il sì. I più indecisi sono invece Francia, Germania e anche Austria.

