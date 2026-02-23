Il presidente ucraino fa appello al sostegno degli alleati. Ma loro sono più divisi che mai. Il veto di Ungheria e Slovacchia blocca il ventesimo pacchetto di sanzioni. Kiev: «Le trattative con Mosca vicine al punto di non ritorno»

La Terza guerra mondiale è già iniziata e a scatenarla, esattamente quattro anni fa, è stato il presidente russo, Vladimir Putin. Parola del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervistato dalla Bbc alla vigilia del quarto anniversario dall’inizio dell’invasione del paese scatenata da Mosca. «La Russia vuole imporre al mondo il suo stile di vita e cambiare quello le persone hanno scelto per sé stesse», ha detto Zelensky.

Parole che sembrano indicare come il leader ucraino sia ancora convinto di poter persuadere i suoi alleati a colpire Mosca ancora più duramente, così da costringerla finalmente al tavolo delle trattative. A proposito di trattative, i prossimi negoziati tra Ucraina e Russia potrebbero ricominciare già questa settimana, il 26 e 27 febbraio, di nuovo a Ginevra.

Secondo il negoziatore ucraino, l’ex capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov, le trattative con la Russia sono vicine a un punto di non ritorno: «Sceglieremo la guerra o ci avvicineremo alla pace», ha detto ieri a proposito della nuova sessione di negoziati. Secondo i media, Budanov farebbe parte di una fazione che avrebbe consigliato a Zelensky di accettare la cessione del Donbass al Russia in cambio della pace e delle garanzie di sicurezza americane. Ieri, Zelensky ha nuovamente negato l’esistenza di qualsiasi divisione nel gruppo.

Secondo il presidente, la leadership ucraina è unita, un’affermazione di cui i principali commentatori dubitano. Ma il presidente è almeno riuscito a far tornare nei ranghi i suoi principali rivali. Ieri, l’ex generale Valery Zaluzhny, dato per vincitore di future elezioni, ha fatto una brusca marcia indietro dall’intervista concessa la scorsa settimana in cui aveva attaccato frontalmente il presidente per la sua intromissione negli affari militari. Le elezioni o qualsiasi campagna politica, ha detto ieri sono «impensabili» fino a che non sarà terminata l’aggressione russa e la legge marziale ritirata.

Di certo, a non essere uniti sono gli alleati di Kiev. Ieri, il 20esimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia è stato bloccato da un doppio veto di Slovacchia e Ungheria, che hanno spiegato il loro rifiuto con il caso “Druzhba”, l’oleodotto che ha continuato a trasportare petrolio russo attraverso l’Ucraina verso i due paesi fino alla fine di gennaio, quando, secondo Kiev, un attacco russo lo avrebbe danneggiato. Bratislava e Budapest accusano gli ucraini di aver ritardato appositamente le riparazioni per ragioni politiche. Zelensky, non ha ancora commentato la vicenda. Ieri, uno snodo dello stesso oleodotto è stato colpito, questa volta in territorio russo. Fonti dell’agenzia di intelligence ucraina Sbu hanno rivendicato l’attacco parlando con la stampa.

