Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro trilaterale con Donald Trump e Vladimir Putin per far avanzare i colloqui di pace sulla guerra in Ucraina.

«Siamo pronti per il formato Trump-Putin-io», ha detto il presidente ucraino. «Se Putin non è a suo agio con un incontro bilaterale, o se tutti vogliono un incontro trilaterale, non mi preoccupa. Sono pronto per qualsiasi formato», ha aggiunto. Il presidente ucraino ha esortato Washington a imporre nuove sanzioni contro la Russia nel settore energetico e contro il sistema bancario dato che il Cremlino non ha ancora accettato l’attuale proposta di cessate il fuoco.

Zelensky ha anche detto che parteciperà al prossimo incontro del G7 che si terrà in Canada, dopo l’invito esteso dal nuovo premier Mark Carney.

Mosca non ha ancora risposto alla richiesta di incontro avanzata da Kiev. Tuttavia, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha annunciato che presto ci saranno altri negoziati diretti tra le due delegazioni.

La visita a Berlino

Oggi il leader ucraino sarà in visita a Berlino dove incontrerà il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier. «La visita si concentrerà sul sostegno tedesco all'Ucraina e sugli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco. Successivamente entrambi avranno uno scambio di idee con i rappresentanti delle aziende tedesche», si legge su una nota diffusa dal portavoce del governo.

Al centro dei colloqui oltre ai negoziati, anche discussioni in materia militare. Zelensky ha affermato che Kiev sta preparando accordi con i partner europei per investire nella produzione di armi in Ucraina, comprese armi a lungo raggio.

«Stiamo anche preparando nuovi accordi con i nostri partner europei nel prossimo futuro, per attrarre investimenti nella produzione Ucraina. Innanzitutto, questo significa la produzione di sistemi senza pilota e capacità a lungo raggio... Droni d'attacco, intercettori, missili da crociera, sistemi balistici ucraini: questi sono gli elementi chiave».

