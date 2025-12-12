Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov - come riportato dalle agenzie Tass e Interfax - ha detto che: "Non credo che saremo completamente soddisfatti" rispetto alle nuove modifiche per il piano di pace. "Non abbiamo visto alcuna versione modificata dei piani americani. Quando la vedremo, potremmo non gradire molte cose", ha aggiunto Ushakov. "Prima o poi, i contatti attivi con gli americani riprenderanno, perché ciò che gli americani stanno attualmente coordinando con europei e ucraini deve prima o poi esserci mostrato, il che naturalmente provocherà la nostra risposta appropriata", ha infine concluso.