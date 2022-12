Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in viaggio per gli Stati Uniti dove oggi incontrerà il suo omologo americano Joe Biden. Zelensky parlerà al Congresso e avrà una serie di altri incontri bilaterali. Si tratta del suo primo viaggio all’estero da quando la Russia ha invaso l’Ucraina lo scorso 24 febbraio.

Il governo degli Stati Uniti ha confermato in queste ore la consegna di missili anti aerei e anti missile Patriot all’Ucraina. Si tratta del sistema più costoso e sofisticato tra quelli inviati fino a questo momento. I Patriot fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti annunciato ieri dalla casa bianca e del valore di 1,8 miliardi di dollari.

Ieri Zelensky aveva compiuto un’altra visita a sorpresa, raggiungendo la città di Bakhmut, nell’est del paese, sotto attacco russo da settimane e diventata uno dei punti di maggior tensione dell’interno fronte.

Giornalisti feriti

Claudio Locatelli e Niccolò Celesti, due giornalisti italiani freelance, sono rimasti feriti in ucraina, vicino a Kherson. Secono quando riferito dai due, la loro auto è stata presa di mira nonostante fosse chiaramente indicata come auto della stampa. I due sarebbero feriti in modo leggero dalle schegge prodotte dai vetri della loro auto andati in frantumi.

© Riproduzione riservata