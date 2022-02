Il partito è nel caos e il fondatore e garante scrive che dopo la decisione del tribunale di Napoli torna in vigore il vecchio statuto e descrive la situazione come «molto complicata»

Il fondatore e garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo ha commentato con un post su Facebook la sospensione dello statuto del Movimento e dei suoi effetti decisa dal tribunale di Napoli ieri. Grillo scrive che dopo la decisione «ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021», che presto si incontrerà con il capo politico, anche lui sospeso, Giuseppe Conte. E infine, Grillo invita «tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire».

Il post è stato immediatamente rilanciato dalla comunicazione di Conte sui suoi profili social: un modo di far immediatamente propria la linea del fondatore, che pure nel testo invita tutti a «rimanere in silenzio». Parole che si potrebbero leggere anche come un richiamo al presidente del Movimento, che ieri sera ha prima dichiarato, poi è andato in televisione a Ottoemezzo e questa sera sarà da Bruno Vespa a Porta a porta.

Anche il sostegno all’ex premier da parte di Grillo appare meno granitico che nelle ultime settimane, quando il garante aveva sposato parecchie mosse di Conte, compresa la candidatura di Elisabetta Belloni al Quirinale.

