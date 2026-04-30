Se Netanyahu trasforma Israele in uno Stato canaglia

Anche se la questione Israele riguarda in primo luogo l’Europa, nella Ue la cacofonia è assordante. Allora, chi si affaccia sul Mediterraneo dovrebbe essere più propositivo. Può l’Italia assumere un ruolo di guida?
Il livello paranoico della leadership israeliana si spinge fino a infrangere anche le più elementari regole del diritto. L’assalto alla Flottiglia per Gaza nelle acque internazionali vicino alle isole greche segna un altro passo in avanti verso la consacrazione di Israele come uno stato canaglia. Dopo aver sparato ai bambini di Gaza mirando alla testa per essere sicuri di ucciderli, più un’altra lista di orrori commessi in questi ultimi anni – e il film dello stermino della famiglia palestinese