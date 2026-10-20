ILSOCIOLOGO: «MOVIMENTO TRASVERSALE»

Esclusi, senza capi, apartitici: identikit dei giovani arrabbiati

Chiara Sgreccia
20 ottobre 2026 • 07:00
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Le rivolte del weekend mostrano che la politica tradizionale non riesce a leggere il presente. «Insofferenza senza direzione», dice Guida. Rosina: «Ragazzi che non sono nati arrabbiati»

Accanto al tricolore ci sono le bandiere della Palestina e dell’Albania. I ricordi della lotta partigiana e dei «nonni morti per i nostri diritti» si affiancano a quelli che sembrano ciechi richiami a disordine, rabbia e violenza contro lo Stato. Dopo La canzone del maggio di Fabrizio De André, a fare da colonna sonora ai post sui social che mostrano le immagini delle proteste del 17 ottobre a Milano, Bologna e Torino, arrivano i motivetti creati con l’Ia che rimandano «Remigrazione, unica soluz

Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia