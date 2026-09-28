il commento

Il diritto contro la ferocia, troppi affari e complicità con il regime di al-Sisi

Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi
28 settembre 2026 • 20:47
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Per la prima volta un piccolo segmento del sistema repressivo egiziano viene portato allo scoperto e i mostri della porta accanto indicati con nome e cognome

La condanna di tre dei quattro militari egiziani imputati per l’assassinio di Giulio Regeni forse è una vittoria a metà per la giustizia italiana ma almeno il processo ha riscattato un passato nel quale l’Italia è stata spesso ambigua. Quel che il dibattimento non ha detto né poteva dire è che, nel contesto delle nostre relazioni internazionali, i condannati sono i mostri della porta accanto. Servono un regime di cui dieci anni fa in Italia si parlava come di un buon vicino, beneducato e con noi

Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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