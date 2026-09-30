L’analisi

Ignobile anteporre la ragione di Stato a torture e omicidi

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
30 settembre 2026 • 20:19
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Il Cairo è parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e, in quanto tale, è vincolato dagli obblighi da essa previsti. Per questo non possono che suscitare perplessità dichiarazioni, espresse anche da rappresentanti istituzionali, secondo cui si debba al momento parlare di responsabilità solo individuali e non di responsabilità dell’Egitto

La sentenza della Corte d’Assise di Roma che ha condannato tre funzionari egiziani per il sequestro di Giulio Regeni segna un passaggio importante, ma non esaurisce la domanda di giustizia. Rimangono gli interrogativi sulle responsabilità per le torture, sulle causalità dell’omicidio, sull’occultamento del corpo, e sulle azioni di depistaggio e di mancata cooperazione. Si evidenzia dunque la questione centrale: sul delitto e sulle ombre che ancora rimangono, occorre non rinunciare ad imputare un

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

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